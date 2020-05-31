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31 мая 2020, воскресенье, 09:10 12
Силовые структуры 2020-05-31T09:30:01+03:00
Українські Новини
Боевики били с запрещенного оружия. Украинские военные дали отпор

Боевики били с запрещенного оружия. Украинские военные дали отпор

Ярина Вацяк
Боевики, война на Донбассе, сводка ООС
ООС
ООС

За прошедшие сутки, 30 мая, в зоне проведения операции объединенных сил боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских военных из минометов калибра 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия после того 29 мая на Донбассе 1 украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом говорится в сообщении штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Авдеевки боевики утром задействовали минометы калибра 82 мм. Впоследствии агрессор еще трижды обстреливал украинские оборонные укрепления у этого населенного пункта из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Орехово оккупанты применили целый спектр пехотного вооружения. В частности, по позициям ВСУ противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, боевики два раза обстреливали украинских воинов у Хутора Вильного. Сначала агрессор использовал станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а затем выпустил 7 мин калибра 82 мм.

Подразделения ООС безотлагательно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем. По данным разведки, 30 мая военные ВСУ ранили двух оккупантов.

Потерь среди украинских военных в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Как сообщали Українські Новини, в зоне ООС 28 мая боевики 7 раз открывали огонь.

26 мая на Донбассе в бою погиб украинский военный.

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