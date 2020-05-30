Сезон свежего зеленого горошка открыт: 3 причины, почему его стоит есть

В Украине начался наконец-то сезон свежего зеленого горошка, который любят как взрослые, так и дети. Освещающий, ароматный и сладкий, он украшает любой летний стол и является незаменимым источником витаминов. Українські Новини расскажут про полезные свойства свежего зеленого горошка и опуб икуют три причины, по которым его стоит купить прямо сегодня, прочитав перед этим, в каких овощах накапливается больше всего нитратов, и на что обращать внимание при выборе зелени.

Зеленый горошек дает нашему телу белки, углеводы, в нем полно витаминов группы B, витаминов C, D, E и K. Кроме того, горошек содержит массу полезных минеральных солей: натрий, калий, кальций, фосфор, железо, медь, кобальт, йод и магний.

Полезные свойства молодого зеленого горошка известны народной медицине с давних времен. Не отрицает их наличие и медицина официальная. Компоненты горошка имеют способность блокировать поступление в организм различных токсинов и радионуклидов. Благодаря этому снижается риск возникновения онкологических заболеваний и инфарктов, а также замедляются процессы старения.

Итак, благодаря употреблению молодого горошка улучшается пищеварение, появляются силы, исчезает усталость и увеличивается общий тонус организма.

Три причины, по которым свежий зеленый горошек нужно начинать есть прямо сейчас.

Здоровые кости

Витамин K, содержащийся в горохе, играет очень важную роль в процессе впитывания кальция костями. Сколько бы кальция ни получил организм, без витамина K кости все равно его не получат. И мы так и будем испытывать его недостаток. А без кальция снижается уровень минерализации костей, что может привести к возникновению остеопороза.

Богатый источник антиоксидантов

В зеленом горошке много антиоксидантов и противовоспалительных веществ, которые защищают нас от рака. В частности, в горошке содержится хлорофиллин (производное от зеленого красителя хлорофилла), который связывает канцерогенные веществ и препятствует их проникновению в ткани. Горох богат витаминами А, Е и С – это антиоксиданты "омолаживающие" нашу кровеносную систему. Они снижают уровень холестериновых бляшек в венах, уменьшая, тем самым, вероятность развития болезней сердца и атеросклероз. Помимо этого, витамин С активизирует иммунную систему, стимулирует рост и эффективность иммунных клеток и других белых кровяных телец, борется с бактериями и вирусами.

Психическое здоровье

Фолиевая кислота, содержащаяся в зеленом горошке, оказывает огромное влияние на наше психическое состояние и настроение. Она влияет на метаболизм нервных клеток, их рост и восстановление. Дефицит фолиевой кислоты вызывает умственные расстройства и когнитивные нарушения, которые приводят к ухудшению памяти, проблемам с обучением и снижению вниманию. А также может вызвать беспричинную тревогу, агрессию и гиперактивность, часто сопровождающуюся депрессией.

Однако пурины в составе культуры при разрушении образуют мочевую кислоту, поэтому не рекомендуется употребление при таких состояниях: подагра; колит; мочекислый диатез; мочекаменная болезнь.

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