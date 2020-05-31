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31 травня 2020, неділя, 06:12 6
Суспільство 2020-05-31T07:30:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Київ святкує День міста

Сьогодні Київ святкує День міста

Ярина Вацяк
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День Києва. Фото: КМДА
День Києва. Фото: КМДА

Оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв'язку з коронавірусом, у цьому році День Києві 31 травня відзначатимуть у теле - і онлайн форматі.

В ефірі телеканалу "Київ" транслюватиметься святкова програма.

Зокрема, кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів "Прогулянки по Києву", "Портрети" ,"Київ, який ми любимо" і "Історії".

Крім того, відбудеться трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, а також радіоконцерти гуртів:

  • "ADAM" - 13:15;
  • "On I Ona" - 14:15;
  • група [У] - 15:25;
  • "Нумер 482" - 16:10;
  • "Green Grey" - 16:45. Виступ гурту і закриє святковий марафон в ефірі.

Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж.

Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube каналах, на своїх сайтах.

30 і 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького в запису, присвяченого Дню Києва.

Жителі міста, які 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити повз будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, на вул. Межигірська, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкона фасаду театру.

Нагадаємо, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів.

Святкові заходи транслюватимуть на телеканалі "Київ".

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