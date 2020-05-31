Сьогодні Київ святкує День міста

Оскільки продовжує діяти заборона на масові заходи у зв'язку з коронавірусом, у цьому році День Києві 31 травня відзначатимуть у теле - і онлайн форматі. В ефірі телеканалу "Київ" транслюватиметься святкова програма. Зокрема, кияни побачать привітання, серії тематичних сюжетів "Прогулянки по Києву", "Портрети" ,"Київ, який ми любимо" і "Історії". Крім того, відбудеться трансляція "Пробігу під каштанами", який цього року пройде онлайн, святкова телевікторина з киянами, а також радіоконцерти гуртів: "ADAM" - 13:15; "On I Ona" - 14:15; група [У] - 15:25; "Нумер 482" - 16:10; "Green Grey" - 16:45. Виступ гурту і закриє святковий марафон в ефірі. Готують кілька святкових сюрпризів і для користувачів соціальних мереж. Столичні колективи створюють святкові ролики, які розповсюдять у соцмережах, на Youtube каналах, на своїх сайтах. 30 і 31 травня о 20:00 відбудеться трансляція концерту Муніципальної академічної чоловічої хорової капели ім. Л. Ревуцького в запису, присвяченого Дню Києва. Жителі міста, які 30 або 31 травня близько 20:00 будуть проходити повз будівлі Київського академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, на вул. Межигірська, 2, зможуть побачити музичне вітання артистів з балкона фасаду театру. Нагадаємо, що на День Києва розпочнеться сезон роботи столичних фонтанів. Святкові заходи транслюватимуть на телеканалі "Київ".