С опозданием на месяц. Киевские фонтаны заработают в последний день весны, — КГГА

В этом году фонтаны в Киеве заработают 31 мая, когда жители столицы будут праздновать День Киева, а карантин послабят еще больше.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на директора КП "Киевводфонд" Светлану Козловскую.

"Обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. В этом году восстановление работы фонтанов после зимы перенесли на конец мая в связи с карантинными ограничениями", — рассказала она.

Как работают фонтаны после зимнего "отдыха", начнут испытывать уже в конце этой недели. После тестового запуска фонтаны в Киеве будут работать с 31 мая по 30 сентября. В вечерние часы на них будут включать светодиодное и музыкальное сопровождение. Каждый понедельник в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

В мэрии напомнили, что СВКП "Киевводфонд" эксплуатирует 8 столичных фонтанов, а именно: на Майдане Независимости – "Большой" и комплекс из шести фонтанов "Малые" (четная сторона улицы Крещатик), фонтаны "Водяной шар", "Каскадный" и "Основатели Киева" (нечетная сторона улицы Крещатик), фонтан "Крещатик" на улице Крещатик, 25, фонтан на улице Большой Васильковской, 119-121 и комплекс фонтанов в акватории Русановского канала.

Как сообщали Українські Новини, в парке "Владимирская горка" в Шевченковском районе Киева установят фонтан за 9,64 млн гривен.

Прошлогодний сезон киевских фонтанов завершился 30 сентября.