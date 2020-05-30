подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
30 мая 2020, суббота, 15:41 47
Общество 2020-05-30T17:30:02+03:00
Українські Новини
"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления

"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления

Ольга Фандорина
Укрзализниця, Билеты на поезда, Поезда, Продажа билетов, Западное направление

Укрзализныця готова к запуску 42 поездов и открыла продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в направлении Запада Украины, которые начнут курсирование с 4 июня 2020 года. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщается в Telegram-канале "Укрзализници".

Так, продажа билетов открыта на поезда:

  • №1 / 2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным)
  • №7 / 8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)
  • №749 / 750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);
  • №29 / 30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);
  • №98 / 97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным)
  • №772 / 771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

В "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.

Больше новостей о: Укрзализниця Билеты на поезда Поезда Продажа билетов Западное направление

"Укрзализниця" готова к запуску 42 поездов. Карта,...
"Укрзализныця" будет продавать билеты за 90 суток ...
Приватбанк возобновил продажу ж/д и автобусных бил...
"Укрзализныця" начала продавать билеты на еще три ...
Количество новых случаев COVID-19 в Украине снижается второй день подряд, но смертность растет
Украину зальет дождями, возможны подтопления, — ГСЧС
В одном из общежитий Киева — вспышка коронавируса. Один человек умер
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok