"Укрзализниця" открыла продажу билетов на поезда западного направления

Укрзализныця готова к запуску 42 поездов и открыла продажу билетов еще на 6 поездов дальнего следования в направлении Запада Украины, которые начнут курсирование с 4 июня 2020 года. Об этом сообщил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик, сообщается в Telegram-канале "Укрзализници".

Так, продажа билетов открыта на поезда:

№1 / 2 сообщением Ивано-Франковск-Константиновка (через день, из Ивано-Франковска - с 4 июня по четным числам, из Константиновки - с 5 июня по нечетным)

№7 / 8 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно с 4 июня)

№749 / 750 Киев-Ивано-Франковск (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ивано-Франковска - с 5 июня);

№29 / 30 Киев-Ужгород (ежедневно, из Киева - с 4 июня, из Ужгорода - с 5 июня);

№98 / 97 Ковель-Киев (через день, из Ковеля - с 3 июня по нечетным дням, из Киева - с 4 июня по четным)

№772 / 771 Хмельницкий Киев (ежедневно, с 4 июня).

С учетом указанных поездов уже открыта продажа билетов на 35 поездов дальнего следования.

Как сообщали Українські Новини, акционерное общество "Укрзализныця" откроет продажу билетов за 90 суток до даты отправления поезда с июня в то время.

В "Укрзализнице" заявили о намерении возобновить курсирование 214 пригородных поездов в 10 областях с 1 июня.