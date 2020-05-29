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  • Пляжный сезон в Киеве собираются открыть, когда вода прогреется до +18 градусов
29 мая 2020, пятница, 20:54 9
Политика 2020-05-29T21:00:02+03:00
Українські Новини
Пляжный сезон в Киеве собираются открыть, когда вода прогреется до +18 градусов

Пляжный сезон в Киеве собираются открыть, когда вода прогреется до +18 градусов

Кира Молчанова
Киев, Пляж, пляжи в Киеве, Пляжный сезон
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay
Киев. Мост на Труханов остров. Фото: Pixabay

Вопреки ожиданиям и предварительным обещаниям, Киев не откроет пляжи с 1 июня. Пляжный сезон в Киеве стартует, когда температура воды поднимется до +18 градусов, что позволит провести лабораторные исследования.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальном предприятии "Плесо", передают Українськi Новини.

"Открытие столичных пляжей произойдет тогда, когда температура воды в водоемах составит не менее 18 градусов. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Украины №140 по санитарным нормам и правилам, именно такой должна быть температура воды для проведения полноценного исследования поверхностных вод и открытия купального сезона", - сказано в нем.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Управления по чрезвычайным ситуациям КГГА осуществляют обследование 14 пляжных зон столицы, в частности, дна водоемов и питьевой воды.

Лабораторные исследования воды проведут, когда установится необходимая температура.

По результатам - пляжи должны получить соответствующие паспорта готовности.

Напоминается, что пляжи и зоны отдыха вошли в перечень общественных мест, на которые распространяется ослабление карантинных мероприятий.

То есть, снят запрет на посещение пляжей и зоны отдыха, однако сезон купания стартует только, когда температура воды поднимется до +18 градусов, а пляжи, после проведения исследований, получат паспорта.

Как сообщали Українськi Новини, Киевский городской совет планирует открыть 14 пляжей и 18 зон отдыха.

Вирусолог, представитель Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Наталья Кожан не поддерживает намерение Министерства здравоохранения разрешить открытие пляжей.

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