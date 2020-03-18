"Новая почта" отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина

Компания экспресс-доставки "Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.



"Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя. "Новая почта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Вся цепь нашей доставки работает - отделения, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка", - говорится в сообщении.



Компания отмечает, что создала безопасное пространство доставки для клиентов и сотрудников.



"Все отделения "Новой почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей. Наши сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия", - говорится в сообщении.



Как сообщали Українськi Новини, в "Укрпочте" заверили, что карантин никак не отразится на доставке выплат и других посылок.



Ранее в Uber рассказали, как повлияет карантин на стоимость проезда.