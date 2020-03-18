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18 марта 2020, среда, 17:43 376
Общество 2020-03-18T17:44:44+02:00
Українські Новини
"Новая почта" отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина

"Новая почта" отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина

Валерия Драгомирова
Новая почта, карантин в Украине, Хранение посылок
Новая почта. Фото: novaposhta
Новая почта. Фото: novaposhta

Компания экспресс-доставки "Новая почта" с 18 марта отменяет плату за хранение посылок клиентов до конца карантина.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Мы понимаем, что в сложившейся ситуации, наши клиенты могут не успеть забрать посылки вовремя. "Новая почта" продолжает работать и предоставлять услуги клиентам в полном объеме. Вся цепь нашей доставки работает - отделения, терминалы, курьеры, почтоматы. Перевозка груза происходит без ограничений. Кроме того, в обычном режиме продолжает работать международная доставка", - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что создала безопасное пространство доставки для клиентов и сотрудников.

"Все отделения "Новой почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств. Мы контролируем расстояние очереди и не допускаем большого скопления людей. Наши сотрудники проходят первичный осмотр и не допускаются к работе в случае ухудшения самочувствия", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в "Укрпочте" заверили, что карантин никак не отразится на доставке выплат и других посылок.

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