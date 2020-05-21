подписаться на рассылку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новости
  • Экономика
  • "Новая почта" тестирует термобоксы для лекарств, которым нужен температурный режим
21 мая 2020, четверг, 17:11 529
Экономика 2020-05-21T17:11:06+03:00
Українські Новини
"Новая почта" тестирует термобоксы для лекарств, которым нужен температурный режим

"Новая почта" тестирует термобоксы для лекарств, которым нужен температурный режим

Надежда Комендантова
Почта, Новая почта, Доставка лекарств, термобокс
Фото: Новая почта
Фото: Новая почта

Ведущий оператор рынка почтовых услуг Украины компания "Новая почта" приступила к тестированию новой услуги, позволяющей выполнить при транспортировке лекарств рекомендации производителей относительно режима температурного хранения. Об этом сообщил СЕО Новой почты Александр Бульба.

На данный момент компания закупила первую партию термобоксов украинского производства, позволяющих обеспечивать заданный необходимый температурный режим градусов в течение 24-36 часов. Боксы оснащены пенопластовыми термовставками и сертифицированными аккумуляторами холода, используемыми в медицинских целях.

"До конца мая новая услуга пройдет тестовые испытания. Боксы будут находиться у наших партнеров – аптечных интернет-сетей. При заказе лекарств, требующих определенных условий температурного хранения, ритейлоры предложат покупателю почтовую доставку препаратов в термобоксах. Они упакуют лекарства и оформят отправку. При получении, наши сотрудники вскроют бокс, выдадут заказ, а термобокс отправят обратно продавцу", - пояснил алгоритм предоставления услуги Александр Бульба.

Сейчас услуга будет запущена в тестовом режиме. В ближайшее время компания закупит дополнительное количество термобоксов, которые будут переданы аптечным сетям, в том числе – по всем регионам.

Бизнес-идея "Новой почты" должна стать популярной, ведь доставка лекарств будет осуществляться по всей Украине. До конца мая к проекту "Новой почты" планируют присоединиться еще 5-7 фармацевтических интернет-площадок.

Больше новостей о: Почта Новая почта Доставка лекарств термобокс

С 23 мая возобновит работу общественный транспорт, а с 25 мая - метро, - Кличко
В Киеве второй день подряд растет количество новых случаев коронавируса
Новости
"Новая почта" тестирует термобоксы для лекарств, которым нужен температурный режим 17:11
У Шокина рассчитывают на непредвзятое расследование дела против Байдена, – опубликовано обращение к Зеленскому 17:07 Документ
Затонувший в Одессе танкер привел к увеличению загрязнения воды в море в 15 раз 17:02
Зоозащитница Серпинская поддерживает продажу на аукционе конфискованных собак 17:00
"Киевстар" ликвидировал аварию: что делать, если интернет до сих пор не работает 16:51
больше новостей
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация 00:01
Рада отменила закон о продлении до 2022 права на досрочный выход женщин на пенсию 13:22
После снятия ограничений проезд в маршрутках может подорожать 20:37
больше новостей
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Приватбанк
Байден просил Порошенко ускорить национализацию "Приватбанка", — записи Деркача 17:42
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Рада намерена разрешить взламывать квартиры из-за долгов за коммуналку 18:13
Разговор Байдена с Порошенко. Скриншот видео
Байден требовал от Порошенко сменить правительство и генпрокурора для получения транша МВФ, - записи Деркача 18:21
больше новостей
С 1 июня Украина начнет первые пассажирские железнодорожные перевозки
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok