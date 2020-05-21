"Новая почта" тестирует термобоксы для лекарств, которым нужен температурный режим

Ведущий оператор рынка почтовых услуг Украины компания "Новая почта" приступила к тестированию новой услуги, позволяющей выполнить при транспортировке лекарств рекомендации производителей относительно режима температурного хранения. Об этом сообщил СЕО Новой почты Александр Бульба.

На данный момент компания закупила первую партию термобоксов украинского производства, позволяющих обеспечивать заданный необходимый температурный режим градусов в течение 24-36 часов. Боксы оснащены пенопластовыми термовставками и сертифицированными аккумуляторами холода, используемыми в медицинских целях.

"До конца мая новая услуга пройдет тестовые испытания. Боксы будут находиться у наших партнеров – аптечных интернет-сетей. При заказе лекарств, требующих определенных условий температурного хранения, ритейлоры предложат покупателю почтовую доставку препаратов в термобоксах. Они упакуют лекарства и оформят отправку. При получении, наши сотрудники вскроют бокс, выдадут заказ, а термобокс отправят обратно продавцу", - пояснил алгоритм предоставления услуги Александр Бульба.

Сейчас услуга будет запущена в тестовом режиме. В ближайшее время компания закупит дополнительное количество термобоксов, которые будут переданы аптечным сетям, в том числе – по всем регионам.

Бизнес-идея "Новой почты" должна стать популярной, ведь доставка лекарств будет осуществляться по всей Украине. До конца мая к проекту "Новой почты" планируют присоединиться еще 5-7 фармацевтических интернет-площадок.