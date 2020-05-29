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29 мая 2020, пятница, 15:50 732
Общество 2020-05-29T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Киевской области после однодневного роста резко уменьшилось количество новых случаев коронавируса

В Киевской области после однодневного роста резко уменьшилось количество новых случаев коронавируса

Елена Новикова
Коронавирус, Смерть от коронавируса, Распространение коронавируса, заражение коронавирусом, Коронавирус в Киевской области, Выздоровление от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Киевской области 28 мая по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 18 человек до 1 535, количество умерших не изменилось и составляет 30 человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 10:00 29 мая 2020 года официально подтверждено 1 535 случаев заболевания коронавирусом, из них 122 ребенка и 286 медицинских работников (данные за весь период). Новых случаев за последние сутки - 18. За время пандемии умерли 30 человек", - сказано в нем.

В Киево-Святошинском районе подтверждены 413 случаев заболевания коронавирусом (наибольшее количество в Вишневом - 183, в Софиевской Борщаговке - 42 и в Петропавловской Борщаговке - 33), в Обуховском районе - 234 случая (наибольшее количество в Обухове - 109 и в Украинке - 38).

Также 69 случаев заболевания подтверждены в Броварском районе, 67 - в Бориспольском районе, 41 - в Васильковском, 35 - в Кагарлыкском, 29 - в Вышгородском, 23 - в Мироновском, 18 - в Бородянском, 17 - в Макаровском районе.

При этом 74 случая подтверждены в Ирпене, 53 - в Белой Церкви, 45 - в Борисполе, 43 - в Буче, 41 - в Броварах, 38 - в Кагарлыке, 34 - в Коцюбинском, 31 - в Фастове, 28 - в Вышгороде, 26 - в Василькове.

На стационарном лечении находятся 220 человек, на амбулаторном лечении (самоизоляция) - 1 315 человек.

Выздоровели 394 человека (в том числе 27 детей).

С 14 марта всего в Киевский областной лабораторный центр поступило 4 470 сообщений о подозрении на COVID-19, за последние сутки - 87 сообщений.

Как сообщали Українськi Новини, количество новых случаев коронавируса в Киеве увеличилось на 56 человек.

Также после однодневного роста количество новых случаев коронавируса снова начало падать.

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