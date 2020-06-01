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01 июня 2020, понедельник, 06:18 28
Lifestyle 2020-06-01T08:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня чествуют память святого Ивана Углицкого: обычаи и приметы

Сегодня чествуют память святого Ивана Углицкого: обычаи и приметы

Ирина Николенко
Христиане, Народные приметы, День Ангела, Православные праздники
Какой праздник 1 июня. Фото: pexels
Какой праздник 1 июня. Фото: pexels

7 июня православные христиане будут праздновать Троицу, а сегодня верующие отмечают праздник Ивана Долгого. В этот день важно соблюдать обряды и традиции, передают Українські Новини.

1 июня верующие чтят память великого князя Ивана Углицкого. В народе этот день еще называют "Иван Долгий". Это связано с работами, которые продолжались в этот день от рассвета и до заката. В этот праздник женщин пекли выпечку, особенно пироги, чтобы потом раздать их бедным и нуждающимся.

История праздника

Иван Углицкий – сын князя Андрея Васильевича Углицкого. Иван был христианином. В течение жизни он подвергся пыткам, находился в тюрьме и его пытались убить за христианскую веру.

С самой юности Иван оказался в темнице по воле своего дяди, московского князя Ивана III. Там он находился в течение тридцати двух лет. Перед смертью принял постриг в монахи с именем Игнатий. Пoмeр он 19 мая (1 июня по новому стилю) 1522 в возрасте 45 лет. В день cмeрти от телa Ивана спливлu ароматы, которые наполнили весь город.

В связи с этим в народе начали отмечать праздник. Считается, что 1 июня, весь мир наполняется энергией жизни и любви.

Традиции и приметы на Ивана Долгого

Главные традиции на 1 июня – обязательно посеять пшеницу.

Испечь пироги и раздать их бедным.

В этот день читают молитвы Иоанну, чтобы избежать разного рода oтрав и болезней, связанных с желудком.

Если 1 июня в поле много птиц – это не к добру.

Увидеть в небе жаворонка – к большому и щедрому урожаю.

Посев пшеницы следует начинать только тогда, когда зацветет черемуха и появятся первые листочки на дубе.

Если утром небо в красных тонах – ожидается дождливый день. Если наоборот, день без облаков – грибов летом не будет, а вот если сильный дождь – грибов будет много.

Если 1 июня наблюдается красный закат, значит впереди еще несколько теплых и ясных дней.

1 июня День ангела отмечают: Анастасия, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий (Юрий), Игнат (Игнатий), Дмитрий, Иван, Ипполит, Максим, Матвей, Митрофан, Николай, Михаил, Павел, Сергей.

Ранее Українські Новини сообщали, 29 мая омтечали День Федора Житника – в этот день можно предсказать погоду на все лето.

В июне будет два государственных праздника - Троица и День Конституции.

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