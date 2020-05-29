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29 мая 2020, пятница, 05:35 48
Lifestyle 2020-05-29T08:00:02+03:00
Українські Новини
Какой сегодня праздник и как можно предсказать погоду на июнь

Какой сегодня праздник и как можно предсказать погоду на июнь

Ирина Николенко
Погода, Христианство, Народные приметы, Христианские праздники, Православные праздники
29 мая отмечает день Федора Житника
29 мая отмечает день Федора Житника

Православный праздник Троица будут праздновать в этом году 7 июня, а сегодня отмечают День Федора Житника – покровителя хлеба. С этим днем ​​связывают много народных примет, с помощью которых можно предсказать погоду на июнь, передают Українські Новини.

Преподобный Феодор родился в III веке в Египте в богатой семье. В 14 лет он выбрал путь монаха-христианина. Его считают покровителем хлеба. Поэтому в этот день в деревнях заканчивали сеять рожь и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая, гречневая.

Традиции и приметы

В этот день сеют ячмень, пшеницу, рожь, овес.

Сегодня блюда готовят из манной, ячневой, гречневой или пшенной крупы.

Если до этого дня зацвела рябина, то уже будет тепло.

Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – погода наладится.

Появляются кувшинки на озерах – это к устойчивому летнему теплу.

Если 29 мая гремит гром – будет хороший урожай зерна.

Если в этот день ласточки садятся на гнезда – июнь будет жарким, если наоборот – первый месяц лета будет дождливым.

День ангела празднуют: Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор.

Ранее Українські Новини сообщали, в этом году День Киева будет праздноваться 31 мая в онлайн формате.

В июне в Украине будет два государственных праздника: Троица и День Конституции, во время которых будет два длинных уик-энды.

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