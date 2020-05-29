Гендиректор "Борисполя" задекларировал 0,4 млн гривен ежемесячной зарплаты и плавдачу за 1 млн гривен

Ранее срок подачи электронных деклараций продлили до 1 июня, и генеральный директор международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин успел задекларировать 12,7 млн гривен дохода, 4 автомобиля, плавучую дачу "Рапан" стоимостью 1,05 млн гривен и коллекцию живописи XIX-XX веков в 2019 году.

Об этом свидетельствуют данные его декларации за 2019 год, передают Українські Новини.

В прошлом году Рябикин получил 12,68 млн гривен дохода, в том числе 4,757 млн гривен заработной платы, 2,13 млн гривен дохода от предоставления имущества в аренду Посольству Израиля в Украине, 4,349 млн гривен возвращения займа Сергеем Вишневецким, 212,2 тыс. гривен штрафных санкций по выплате этого займа и 43,8 тыс. гривен процентов от этого же гражданина, 244,9 тыс. гривен от предоставления имущества в аренду ООО "Дилиженс Консалтинг", 24 тыс. гривен и 12 тыс. гривен дохода от сдачи в аренду имущества двум физлицам, 24,7 тыс. гривен процентов от вклада в банке "Клиринговый дом", 9,1 тыс. гривен процентов от Приватбанка, 880,6 тыс. гривен кредита от "ОТП Банка".

Рябикин задекларировал 2 машиноместа, гараж, 4 нежилых помещения площадью 71,5, 535,3, 432 и 107,3 кв. м, 75% квартиры площадью 189,9 кв. м и квартиру площадью 235,9 кв. м в Киеве, а также 3 машиноместа в Козине Киевской области.

Также в его собственности находится швейцарские наручные часы Vacheron Constantin, коллекция венецианского стекла, 2 настольные бронзовые фигуры, 2 напольные мраморные фигуры, коллекция энциклопедий и книг, настольные часы Jaeger-LeCoultre Atmos, наручные часы Jaeger-LeCoultre, Piaget, Blanpe и Breitling for Bentley.

Кроме того, Рябикин внес в декларацию причальную мачту, причальный понтон ПП-301, понтон Д-014, катер Larson 1999 года выпуска, гидроцикл SeaDoo 1998 года выпуска, прицеп "Сантей", автомобили BMW 730D 2014 года выпуска, Mercedes Benz SLK230 1997 года выпуска, Audi Q8 2019 года выпуска и грузовой пикап Dodge 2006 года выпуска.

У него имеется 1 000 облигаций внутренних государственных займов номинальной стоимостью 1 тыс. гривен каждая, 472,9 тыс. гривен на счету в "Клиринговом Доме", 890 тыс. гривен, 8 тыс. долларов и 1,3 тыс. евро - в Приватбанке, 920 тыс. долларов и 30 тыс. евро наличными.

При этом по состоянию на 2019 год у Рябикина открыт кредит на 1,82 млн гривен в "Клиринговом Доме".

Он является конечным бенефициаром компаний "Рекреационно-оздоровительный центр "Зеленый Порт", ООО "РК Партнеры", ООО "Хилстар" (все - Киев) и ООО "Спорттовары С" (Севастополь, Крым), корпоративные права в которых были переданы.

Жена Рябикина Галина задекларировала квартиру площадью 120,3 кв. м в Севастополе, нежилое помещение площадью 211,7 кв. м, 2 квартиры площадью 50,7 и 70 кв. м, земельный участок площадью 571 кв. м и 3 гаража в Киеве, земучасток площадью 798 кв. м и дачный дом площадью 116,9 кв. м в Романкове Киевской области

Также она владеет коллекцией ювелирных изделий, катером "Виктория", автомобилями Audi Q7 2016 года выпуска и Jaguar I-PACE 2018 года выпуска, а также правами на торговые знаки "Маячок", "Новый Век" и "Имбирь".

В 2019 году Рябикина получила 7,3 млн гривен дохода, 8,9 млн гривен обеспечительного платежа по предварительному договору купли-продажи недвижимого имущества Олесе Тарасенко.

На счетах у нее находится 1,39 млн гривен в "Клиринговом Доме", 33,6 тыс. гривен - в "Райффайзен банке Аваль", также они имеет 20 тыс. долларов наличными.

Она является конечным бенефициаром компаний ООО "Издательство Ритмы Жизни", ООО "Асимения", ООО "Верона-Арт", ООО "София Арт", ООО "Лионгруп" (все - Киев) ООО "Крассула Нова" (Киевская область).

Как сообщали Українські Новини, аэропорт им. Сикорского попросил разделить пассажиропоток между ним и "Борисполем" 30% на 70%.