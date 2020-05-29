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29 мая 2020, пятница, 15:28 379
Силовые структуры 2020-05-29T16:30:02+03:00
Українські Новини
Главу винницкой полиции Педоса отстранили, а его зама — уволили за просчеты в службе

Главу винницкой полиции Педоса отстранили, а его зама — уволили за просчеты в службе

Елена Новикова
Увольнение, отстранение от должности, Наполиция, Юрий Педос, Глава полиции, Отстранение Педоса
Юрий Педос. Фото: Нацполиция
Юрий Педос. Фото: Нацполиция

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отстранил начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса и уволил его заместителя из-за грубых просчетов в служебной деятельности, в то время, как в Николаеве полицейские избили мужчину, им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы, уволен с занимаемых должностей", - сказано в нем.

Отмечается, что причиной таких управленческих решений стали грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году бывший глава Нацполиции Сергей Князев отстранил Педоса и уволил его заместителя Сергея Сокиряна из-за убийства полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Ранее суд арестовал полицейских из Кагарлыка Киевской области, который подозревают в изнасиловании и пытках.

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