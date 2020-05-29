Главу винницкой полиции Педоса отстранили, а его зама — уволили за просчеты в службе

Глава Национальной полиции Игорь Клименко отстранил начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса и уволил его заместителя из-за грубых просчетов в служебной деятельности, в то время, как в Николаеве полицейские избили мужчину, им грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 29 мая, руководство Национальной полиции Украины приняло решение об отстранении от исполнения обязанностей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрия Педоса. Его заместитель - начальник криминальной полиции и руководитель оперативной службы, уволен с занимаемых должностей", - сказано в нем.

Отмечается, что причиной таких управленческих решений стали грубые просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Как сообщали Українськi Новини, в 2019 году бывший глава Нацполиции Сергей Князев отстранил Педоса и уволил его заместителя Сергея Сокиряна из-за убийства полицейскими активиста "Гражданской позиции" Александра Комарницкого.

Ранее суд арестовал полицейских из Кагарлыка Киевской области, который подозревают в изнасиловании и пытках.