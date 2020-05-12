На карантине Служба судебной хочет закупить 70 автомобилей за 59 млн гривен

Пока в марте Национальная полиция объявила тендер на закупку транспортных средств за 276 млн гривен, Служба судебной охраны объявила тендер на закупку 70 автомобилей ожидаемой стоимостью 58,87 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Согласно им, ведомство хочет закупить 20 автомобилей типа кроссовер с бензиновым двигателем, круиз-контролем, автомобильной радиостанцией иGPS-трекером.

Также предметом закупки являются 50 автомобилей типа минивэн для перевозки до 10 человек с дизельным двигателем, кондиционером, мультимедийной системой MediaNAV Evolution и радиостанцией.

Автомобили должны быть:

новыми,

не ранее 2019 года выпуска,

не должны быть под залогом или арестом.

Срок поставки товара - с 1 июля до 1 декабря.

Конечный срок подачи заявок - до 8 июня.

Аукцион назначен на 14 июля.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины после введения карантина объявила тендер на закупку 41 автомобиля за 24,6 млн гривен.

Офис генпрокурора планирует в условиях карантина купить услуги по мойке служебных автомобилей за 500 тыс. гривен и медицинские маски за 62,5 тыс. гривен.