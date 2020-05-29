К смягчению карантина не готовы еще четыре области, - Минздрав

В то время, как в Киеве определили два условия, при которых ужесточат карантин, по состоянию на утро 29 мая 4 области не соответствуют критериям для смягчения карантина, а Волынская, Закарпатская и Днепропетровская области признаны соответствующими критериям для смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Львовская (12,86 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Ривненская (26,46) и Черновицкая (39,28) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствует Донецкая область (8,34).

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 28 мая ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой (47,16%), Ивано-Франковской (36,83%) и Волынской (36,61%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 33,73%, инцидентность - 11,02, количество тестирований на 100 тыс. населения - 62,29.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 429 до 22 811, количество умерших от заболевания - на 10 человек до 679 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев после однодневного роста снизилось на 10,1%, количество новых летальных случаев - на 9%.

Тем временем школьные лагеря в Киеве откроют не раньше июля, а секции - с сентября.