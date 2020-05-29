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29 травня 2020, пʼятниця, 14:44 15
Суспільство 2020-05-29T16:15:03+03:00
Українські Новини
До пом'якшення карантину не готові ще чотири області, - МОЗ

До пом'якшення карантину не готові ще чотири області, - МОЗ

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, Послаблення карантину
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

В той час, як у Києві визначили дві умови, при яких посилять карантин, станом на ранок 29 травня 4 області не відповідають критеріям для пом'якшення карантину, а Волинська, Закарпатська і Дніпропетровська області визнано такими, що відповідають критеріям для пом'якшення карантину.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Показником інцидентності не відповідають Львівська (12,86 на 100 тис. населення при граничному показнику 12 на 100 тис. населення), Рівненська (26,46) і Чернівецька (39,28) області.

Показником кількості тестувань на 100 тис. населення (визначений як не менш 12) не відповідає Донецька область (8,34).

При цьому заповнюваність ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавірусом, станом на ранок 28 травня ні в одній області не перевищує 50%.

Найбільший цей показник у Чернівецькій (47,16%), Івано-Франківській (36,83%) та Волинській (36,61%) областях.

У Києві заповнюваність 33,73%, інцидентність - 11,02, кількість тестувань на 100 тис. населення - 62,29.

Як повідомляли Українські Новини, 28 травня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 429 до 22 811, кількість померлих від захворювання - на 10 осіб до 679 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після одноденного зростання знизилася на 10,1%, кількість нових летальних випадків - на 9%.

Тим часом школьные табору у Києві відкриють не раніше липня, а секції - з вересня.

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