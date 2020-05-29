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29 мая 2020, пятница, 13:29 77
Общество 2020-05-29T13:45:01+03:00
Українські Новини
У ряда клиентов "Vodafone" недоступна голосовая связь

У ряда клиентов "Vodafone" недоступна голосовая связь

Анна Рудык
Мобильная связь, Связь, Vodafone, Vodafone Украина
Телефон. Фото: helsingorhospital.dk
Телефон. Фото: helsingorhospital.dk

В то время, как "Укртелеком" заявил о перебоях интернета у пользователей, оператор мобильной связи компания "Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее "МТС-Украина", Киев) заявила, что 29 мая наблюдается проблема в работе голосовых услуг, компания начала ремонтные работы.

Об этом говорится в сообщении оператора, передают Українськi Новини.

"В течение последнего часа у ряда клиентов могут быть недоступны голосовые услуги", - сказано в нем.

Отмечается, что возникли непредвиденные технические сложности, над оперативным решением которых работает компания.

"Vodafone Украина" отметила, что проблема касается непосредственно голосовой связи и интернет-сеть должна работать в обычном режиме.

Как сообщали Українськi Новини, спрос на Wi-Fi-роутеры и 4G-модемы увеличился в 6 раз на время карантина.

Ранее мобильные операторы "Киевстар", Vodafone Украина" (ЧАО "ВФ Украина", ранее - "МТС-Украина") и lifecell обеспечили бесплатные звонки с роуминга на правительственные горячие линии.

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