Минздрав хочет усилить ответственность за продажу некачественных медикаментов и лекарств без рецепта

После того, как вступило в силу госрегулирование цен на социально значимые продукты и лекарства

Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передают Українськi Новини.

Она сообщила, что Минздрав уже разработал соответствующий законопроект.

"В этом проекте, который мы подготовили, мы ставим целью усилить административные санкции - а это повышение суммы штрафов, - повысить эффективность мероприятий государственного контроля за ответственностью субъектов хозяйствования на фармацевтическом рынке за отпуск некачественных лекарственных средств", - сказала замминистра.

Кроме того, министерство инициирует усиление ответственности за продажу рецептурных лекарств без рецепта, за несоблюдение условий хранения лекарств.

"Также на этой неделе Минздрав утвердил распределение лекарственных средств, которые закуплены за средства государственного бюджета 2018-2019 годов... Это, в частности, касается ряда средств по детской онкологии, фтизиатрической помощи, перитониального диализа, сердечно-сосудистой программе", - сообщила Микичак.

По ее словам, в течении недели министерство зарегистрировало 30 новых лекарственных средств, перерегистрировало 41 средство.

Также министерство обработало более 100 изменений в оптово-отпускные цены на лекарства.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин утвердил перечень лекарств для закупок за счет госбюджета-2020.

Ранее Кабинет Министров выделил Министерству здравоохранения 100 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких.