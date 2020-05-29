У світі від коронавірусу померли 360 тис. осіб. Дані за країнами на 29 травня

В той час, як експерти кажуть, що коронавірус може ніколи не зникнути, навіть з появою вакцини, у світі станом на 29 травня на коронавірус Covid-19 захворіли 5 813 919 осіб, всього від хвороби померли 360 389 осіб, вилікувались - 2 418 788 людина. Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам. Так, в трійку лідерів за захворюваністю входять США, Бразилія і Росія. Найбільше вилікувались в США, Бразилії та Німеччині. Лідери за смертністю від коронавірусу - США, Великобританія та Італія. Країни за кількістю хворих на Covid-19: США - 1 721 750 Бразилія - 438 238 Росія - 379 051 Великобританія - 270 508 Іспанія - 237 906 Італія - 231 732 Франція - 186 364 Німеччина - 182 196 Індія - 165 799 Туреччина - 160 979 Як повідомляли Українські Новини, Росія знову побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу. Тим часом, газета New York Times вийшла з іменами жертв COVID-19 на першій шпальті. Список жертв хвороби вийшов під заголовком "Кількість жертв наближається до 100 тис., Незліченні втрати".