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  • У світі від коронавірусу померли 360 тис. осіб. Дані за країнами на 29 травня
29 травня 2020, пʼятниця, 08:15 11
Світ 2020-05-29T09:15:01+03:00
Українські Новини
У світі від коронавірусу померли 360 тис. осіб. Дані за країнами на 29 травня

У світі від коронавірусу померли 360 тис. осіб. Дані за країнами на 29 травня

Ярина Вацяк
Коронавірус, Covid-19, коронавірус в Італії, Коронавірус в США, Коронавірус в світі, коронавірус в Росії
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час, як експерти кажуть, що коронавірус може ніколи не зникнути, навіть з появою вакцини, у світі станом на 29 травня на коронавірус Covid-19 захворіли 5 813 919 осіб, всього від хвороби померли 360 389 осіб, вилікувались - 2 418 788 людина.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Так, в трійку лідерів за захворюваністю входять США, Бразилія і Росія. Найбільше вилікувались в США, Бразилії та Німеччині. Лідери за смертністю від коронавірусу - США, Великобританія та Італія.

Країни за кількістю хворих на Covid-19:

  • США - 1 721 750
  • Бразилія - 438 238
  • Росія - 379 051
  • Великобританія - 270 508
  • Іспанія - 237 906
  • Італія - 231 732
  • Франція - 186 364
  • Німеччина - 182 196
  • Індія - 165 799
  • Туреччина - 160 979

Як повідомляли Українські Новини, Росія знову побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу.

Тим часом, газета New York Times вийшла з іменами жертв COVID-19 на першій шпальті. Список жертв хвороби вийшов під заголовком "Кількість жертв наближається до 100 тис., Незліченні втрати".

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