У світі від коронавірусу померли 360 тис. осіб. Дані за країнами на 29 травня

В той час, як експерти кажуть, що коронавірус може ніколи не зникнути, навіть з появою вакцини, у світі станом на 29 травня на коронавірус Covid-19 захворіли 5 813 919 осіб, всього від хвороби померли 360 389 осіб, вилікувались - 2 418 788 людина.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнам.

Так, в трійку лідерів за захворюваністю входять США, Бразилія і Росія. Найбільше вилікувались в США, Бразилії та Німеччині. Лідери за смертністю від коронавірусу - США, Великобританія та Італія.

Країни за кількістю хворих на Covid-19:

США - 1 721 750

Бразилія - 438 238

Росія - 379 051

Великобританія - 270 508

Іспанія - 237 906

Італія - 231 732

Франція - 186 364

Німеччина - 182 196

Індія - 165 799

Туреччина - 160 979

Як повідомляли Українські Новини, Росія знову побила черговий антирекорд за кількістю смертей від коронавірусу.

Тим часом, газета New York Times вийшла з іменами жертв COVID-19 на першій шпальті. Список жертв хвороби вийшов під заголовком "Кількість жертв наближається до 100 тис., Незліченні втрати".