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24 мая 2020, воскресенье, 10:38 45
Америка 2020-05-24T10:39:38+03:00
Українські Новини
Газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе

Газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе

Кира Молчанова
Коронавирус, New York Times, Коронавирус в мире, Коронавирус в США
США.Фото: pixabay
США.Фото: pixabay

На фоне того, что в США количество жертв коронавируса приближается к 100 тысячам, в это воскресенье американская газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе.

Об этом сообщается на сайте издания.

Список жертв болезни вышел под заголовком "Число жертв приближается к 100 тыс., Бесчисленные потери". Далее помещен короткий некролог. Подзаголовок публикации гласит: "В списке не просто имена, это — мы".

"Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщение о смерти людей. Эта тысячи человек - только один процент из списка умерших", - уточнили в газете и заключили, что ущерб стране от болезни нельзя выразить в цифрах.

Кроме имен в статье упоминаются место проживания, возраст и род деятельности тысячи из умерших в стране.

Первая полоса New York Times. Фото: nytimes.comПервая полоса New York Times. Фото: nytimes.com

Как сообщали Українські Новни, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна не будет закрывать границы, если ее настигнет новая волна коронавируса COVID-19.

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп считает "почетным" лидерство государства по количеству заболевших коронавирусом.

Кроме того, Советник президента Соединенных штатов по торговой политике Питер Наварро предъявил обвинения властямм Китая в том, что они позволили туристам путешествовать по миру, зная об эпидемии коронавируса в мире.

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