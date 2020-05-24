На фоне того, что в США количество жертв коронавируса приближается к 100 тысячам, в это воскресенье американская газета New York Times вышла с именами жертв COVID-19 на первой полосе.

Об этом сообщается на сайте издания.

Список жертв болезни вышел под заголовком "Число жертв приближается к 100 тыс., Бесчисленные потери". Далее помещен короткий некролог. Подзаголовок публикации гласит: "В списке не просто имена, это — мы".

"Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщение о смерти людей. Эта тысячи человек - только один процент из списка умерших", - уточнили в газете и заключили, что ущерб стране от болезни нельзя выразить в цифрах.

Кроме имен в статье упоминаются место проживания, возраст и род деятельности тысячи из умерших в стране.

Первая полоса New York Times. Фото: nytimes.com

Как сообщали Українські Новни, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что страна не будет закрывать границы, если ее настигнет новая волна коронавируса COVID-19.

Президент Соединенных штатов Дональд Трамп считает "почетным" лидерство государства по количеству заболевших коронавирусом.

Кроме того, Советник президента Соединенных штатов по торговой политике Питер Наварро предъявил обвинения властямм Китая в том, что они позволили туристам путешествовать по миру, зная об эпидемии коронавируса в мире.