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26 мая 2020, вторник, 13:37 132
Политика 2020-05-26T14:00:02+03:00
Українські Новини
Россия снова побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса

Россия снова побила антирекорд по количеству смертей от коронавируса

Кира Молчанова
Коронавирус, Коронавирус в России, Смерть от коронавируса, Коронавирус в мире
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay
Коронавирус. Маски. Фото: Pixabay

В России, где уже фиксировали рекордное количество смертей от коронавируса, снова побили печальный антирекорд – 174 летальных случая за минувшие сутки. Это максимум за время эпидемии. Об этом сообщает оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.

Всего же за последние сутки в РФ зарегистрировали 8 915 новых случаев заражения COVID-19. 2830 из них выявлены в Москве. Таким образом, всего в стране 362 342 заболевших, что помещает Россию на третье место в общей статистике заболевших коронавирусом.

За весь период в России от коронавируса умерли 3 807 человек. Из них в Москве погибли 2 110 человек. Только за минувшие сутки там умерли еще 76 пациентов с пневмонией и подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Еще одно рекордное число – это количество тех, кого выписали из больниц – 12 331 человек.

Как сообщали Українські Новини, в Санкт-Петербурге у больниц появились мобильные рефрижераторы для тел умерших от коронавируса. 

Кроме того, пресс-секретарю Путина диагностировали двустороннюю пневмонию. Спустя время он заявил о своем выздоровлении.

Также в России среди военных произошла вспышка коронавируса после репетиций парада.

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