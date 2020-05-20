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20 мая 2020, среда, 15:57 33
Кабмин 2020-05-20T16:45:03+03:00
Українські Новини
В МВД назвали новую дату запуска системы автофиксации нарушений ПДД

В МВД назвали новую дату запуска системы автофиксации нарушений ПДД

Елена Новикова
ПДД, Видеофиксация, Фотофиксация, нарушение ПДД, Фиксация ПДД
Дорога. Фото: InfoCar.ua
Дорога. Фото: InfoCar.ua

Министерство внутренних дел намерено запустить систему автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения, запуск которой ранее пришлось отложить из-за карантина, с 1 июня.

Соответствующее решение принято за заседании Кабинета Министров в среду, передают Українськi Новини.

"Это постановление нами предлагается в полном согласовании с новым законом, который подписан Президентом Украины с тем, чтобы ввести автоматическую фотовидеофиксацию с 1-го числа следующего месяца", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Члены Кабмина поддержали соответствующий проект постановления.

По словам Авакова, для начала планируется запуск 17 пунктов автофотовидеофиксации нарушений ПДД, а следующим шагом будет запуск еще 40 таких пунктов.

Министр подчеркнул, что всего планируется создание около 700 пунктов автоматической фиксации нарушений ПДД.

График, адреса и порядок установки соответствующих пунктов будет публично опубликован.

Как сообщали Українськi Новини,  в МВД показали адреса, где установлены камеры наблюдения за нарушениями ПДД в Киеве

Также Рада заменила штрафные балы за нарушение ПДД денежным штрафом.

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