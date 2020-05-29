Сегодня Украина должна погасить евробонды на $1 млрд под госгарантии США

Сегодня, 29 мая, Украина должна погасить еврооблигации, которые были выпущены под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов.

Об этом свидетельствует проспект эмиссии бумаг

Номинальная стоимость каждой облигации составляет $200 000, а процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год 29 мая и 29 ноября.

Срок погашения облигаций - 29 мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный), в то время, как долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте сократился на 3,6% или на 3 млрд долларов до 80,38 млрд долларов по сравнению с февралем. Всего Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020. При этом пик платежей приходится на 3-й квартал текущего года, а наименьшая сумма платежей запланирована на 4-й квартал.