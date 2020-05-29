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29 мая 2020, пятница, 05:00 340
Финансы 2020-05-29T07:30:03+03:00
Українські Новини
Сегодня Украина должна погасить евробонды на $1 млрд под госгарантии США

Сегодня Украина должна погасить евробонды на $1 млрд под госгарантии США

Елена Новикова
Еврооблигации, Внешний долг, евробонды, Госдолг Украины, Выплата по еврооблигациям
Доллары
Доллары

Сегодня, 29 мая, Украина должна погасить еврооблигации, которые были выпущены под государственные гарантии США, на 1 млрд долларов.

Об этом свидетельствует проспект эмиссии бумаг

Номинальная стоимость каждой облигации составляет $200 000, а процентная ставка - 1,847% в год.

Уплата процентов осуществлялась дважды в год 29 мая и 29 ноября.

Срок погашения облигаций - 29 мая 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, после того, как в марте госдолг Украины уменьшился, совокупный государственный (прямой и гарантированный), в то время, как долг Украины в апреле увеличился на 1,3% или на 1,05 млрд долларов до 81,43 млрд долларов по сравнению с предыдущим месяцем.

Кроме того, совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте сократился на 3,6% или на 3 млрд долларов до 80,38 млрд долларов по сравнению с февралем. Всего Украине надо выплатить 400 млрд гривен по госдолгу в 2020. При этом пик платежей приходится на 3-й квартал текущего года, а наименьшая сумма платежей запланирована на 4-й квартал.

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