Сьогодні Україна повинна погасити євробонди на $1 млрд під держгарантії США

Сьогодні, 29 травня, Україна має погасити єврооблігації, які були випущені під державні гарантії США, на 1 млрд доларів.

Про це свідчить проспект емісії паперів

Номінальна вартість кожної облігації становить $200 000, а процентна ставка - 1,847% в рік.

Сплата процентів здійснювалася двічі в рік 29 травня та 29 листопада.

Термін погашення облігацій - 29 травня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, після того, як у березні держборг України зменшився, сукупний державний (прямий і гарантований), в той час, як борг України в квітні збільшився на 1,3% або на 1,05 млрд доларів до 81,43 млрд доларів у порівнянні з попереднім місяцем.

Крім того, сукупний державний (прямий і гарантований) борг України в березні скоротився на 3,6% або на 3 млрд доларів до 80,38 млрд доларів у порівнянні з лютим. Усього Україні треба виплатити 400 млрд гривень за держборгом у 2020. При цьому пік платежів припадає на 3-й квартал поточного року, а найменша сума платежів запланована на 4-й квартал.