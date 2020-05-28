подписаться на рассылку
26.8 27.18
29.15 29.8
˟
28 мая 2020, четверг, 20:30 30
Общество 2020-05-28T20:35:46+03:00
Українські Новини
В киевской больнице скорой помощи — вспышка коронавируса среди медиков

В киевской больнице скорой помощи — вспышка коронавируса среди медиков

Кира Молчанова
Киев, коронавирус в Киеве, Коронавирус у медиков, Киевская городская больница скорой помощи
Больница скорой помощи в Киеве. Фото: Фото: facebook.com/pg/BSMPKiev/
Больница скорой помощи в Киеве. Фото: Фото: facebook.com/pg/BSMPKiev/

Пока в Киеве количество заболевших коронавирусом увеличилось вдвое, в Киевской городской больнице скорой помощи произошла вспышка коронавируса — госпитализированы четыре сотрудника, в том числе врач-кардиолог и санитарка.

Об этом говорится на сайте больницы.

Еще 16 сотрудников, которые работают в отделениях травматологии, политравмы и кардиологии, находятся в самоизоляции. В больнице говорят, что коронаовирус у некоторых подтвержден, но клинические симптомы не проявляются.

"Отделение кардиологии, где произошла вспышка болезни, сейчас закрыто, в нем провели санитарную дезинфекцию", - говорится в сообщении.

В больнице объяснили, что если у поступившего больного обнаруживают коронавирус, то его сначала лечат по диагнозу в специальной изолированной зоне, с которым он поступил, а потом перенаправляют в профильное инфекционное медицинское учреждение.

По информации издания "Левый берег", которое ссылается на анонимный источник, медиков с COVID-19 намного больше.

"Тесты подтвердили коронавирус у 21 медработника. Причем тесты ПЦР я, как и другие коллеги, делал самостоятельно, потому что в больнице добиться проведения теста невозможно", – рассказал собеседник издания.

Пациенты, по его словам, тоже болеют, а многие средства защиты медики покупают себе самостоятельно.

Источник предполагает, что пациенты заражаются в самой больнице

"Вообще у нас не должны лежать больные с коронавирусом. Но бывает так, что человек поступил с чем-то другим, а коронавирус обнаружился потом или он уже в больнице заболел пневмонией. Скорее всего, мы имеем дело с внутрибольничной инфекцией. Инфекционисты приходят к больным, но ПЦР-тесты не назначают, только экспресс, а они отрицательные. Сотрудники просили не раз сделать ПЦР, но нам отвечали, что нет показаний. Проще поехать куда-то и сделать за деньги", – рассказал источник.

Однако в издании рассказали, что руководство больницы опровергло информацию о заражении 21 медработника.

"Нет 20 больных медработников. Есть те, кто находится на самоизоляции. Это точно меньше 10 людей. Один кардиолог лежит в Александровской больнице. ПЦР-тесты делают тем, кому это нужно, проблем с тестированием нет", – сказал главврач Александр Ткаченко.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада установила страховые выплаты медработникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией, в размере 750 прожиточных минимумов для работоспособных лиц на 1 января в случае в случае смерти от коронавирусной инфекции.

Кабинет Министров внес коронавирусную инфекцию COVID-19 в перечень профессиональных заболеваний.

Больше новостей о: Киев коронавирус в Киеве Коронавирус у медиков Киевская городская больница скорой помощи

Вакарчук задекларировал три квартиры в Киеве, рояль и 3,7 млн гривен доходов
Украина в полночь открывает десятки пунктов пропуска на границе
Новости
Штормовой ветер, грозы и ливни. Прогноз погоды на 29 мая 21:00
В Испании второй день подряд всего один умерший от Covid-19 20:55
Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.
В Киеве через интернет продавали наркотики под видом таблеток для похудения 20:48
В Бразилии за сутки коронавирусом заразились около 30 тысяч человек 20:45
В киевской больнице скорой помощи — вспышка коронавируса среди медиков 20:30
больше новостей
Полупустая маршрутка.
Пригородный транспорт в Киевской области ездит полупустой второй день, но дороги сковали пробки 10:35 Карта
Доллар и евро резко взлетели. Курс валют на 27 мая 10:32
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Кабмину не удалось уговорить производителей "зеленой энергии" добровольно снизить тарифы, — СМИ 10:54
больше новостей
Зеленский. Фото: ОПУ
Назвал бандитом. Мэр Черкасс подал иск в суд против Зеленского 10:53
Нардепа Вятровича вызвали в суд из-за символики дивизии СС "Галичина" 07:18
Деркач еще в 2017 году был депортирован из России, – Наливайченко 18:07 Документ
Русская красавица, русский солдат и русская тройка – основатель "армовира" Порошенко оказался страстным поклонником исконного искусства страны-агрессора 06:35
Внедорожник. Фото: Киев Оперативный
На Оболони водитель внедорожника избил велосипедиста, который не дал проехать ему по тротуару 08:35
больше новостей
В 10 украинских областях возобновляется движение электричек с 1 июня
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok