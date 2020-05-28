Власти Китая приняли скандальный закон о нацбезопасности Гонконга, ограничив его автономию

После того, как в США заявили о том, что Гонконг потерял автономию от Китая, в китайском парламенте приняли законопроект о национальной безопасности Гонконга, предусматривающий запрет на проведение антиправительственных демонстраций на территории региона. Об этом передает BBC.

В частности, помимо запрета на проведение митингов, закон предусматривает также запрет на призывы за отделение от Китая. Кроме того, предусматривается создание КНР собственной службы правопорядка.

Законопроект не будет приниматься отдельно властями Гонконга, а сразу вступит в силу после утверждения высшим руководством Китая.

При этом демонстранты в Гонконге опасаются, что данный закон может положить конец автономии региона.

Отмечается, что Китай впервые намерен создать собственные охранную систему в регионе. Данный шаг уже вызвал новую волну протестов против страны.

Столкновения вспыхнули в среду. Сотни людей были арестованы в знак протеста против этого и закона о безопасности.

Два члена парламента, выступивших за демократию Гонконга, были исключены из совета в четверг. Один из законодателей, Тед Хуэй, бросил гнилые растения на пол, сказав, что это символизирует упадок политической системы Гонконга.

Спикер посчитал этот пакет "неизвестным опасным объектом" и вызвал полицию и пожарные команды.

Как сообщали Українські Новини, в 2019 году в Гонконге напротяжении трех месяцев проходили митинги из-за спорного законопроекта об экстрадиции в материковый Китай.

В конечном счете, активистам удалось добиться от главы Гонконга Керри Лэм отстранения законопроекта.