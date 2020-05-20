В крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19

Медики обнаружили в крови переболевшего коронавирусом в 2003 году антитело, способствующее блокировать новый вирус COVID-19. Об этом сообщает издание Livescience.

Отмечается, что кровь пациента может быть полезной в борьбе с инфекцией.

"Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Это конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок на SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки", - заявляют ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона.

Однако ученые утверждают, что необходимо время, чтобы узнать, будет ли это антитело эффективно противодействовать новому коронавирусу у людей. При этом компания Vir Biotechnology уже разработала антитело для тестирования, надеясь начать клиническое испытание на людях.

Как отмечается, полученные данные "прокладывают путь для использования S309, или отдельно, или в составе коктейля антител", для профилактики или лечения COVID-19.

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