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  • В крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19
20 мая 2020, среда, 21:10 13
Мир 2020-05-20T21:15:02+03:00
Українські Новини
В крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19

В крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19

Елизавета Кесельман
Коронавирус, Антитела, вакцина от коронавируса
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

Медики обнаружили в крови переболевшего коронавирусом в 2003 году антитело, способствующее блокировать новый вирус COVID-19. Об этом сообщает издание Livescience.

Отмечается, что кровь пациента может быть полезной в борьбе с инфекцией.

"Антитела являются частью иммунной системы организма на патогены. Это конкретное антитело, которое исследователи называют S309, продемонстрировало сильную способность связывать и отключать спаечный белок на SARS-CoV-2, который позволяет вирусу проникать в клетки", - заявляют ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона.

Однако ученые утверждают, что необходимо время, чтобы узнать, будет ли это антитело эффективно противодействовать новому коронавирусу у людей. При этом компания Vir Biotechnology уже разработала антитело для тестирования, надеясь начать клиническое испытание на людях.

Как отмечается, полученные данные "прокладывают путь для использования S309, или отдельно, или в составе коктейля антител", для профилактики или лечения COVID-19.

Как сообщали Українські Новини, Индия может сыграть решающую роль в производстве вакцины от COVID-19. К осени планируется более 20 млн доз.

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