На разработку вакцины от коронавируса Еврокомиссия за 3 недели собрала 9,5 млрд евро

Европейская комиссия объявил глобальный марафон по сбору средств для разработки вакцины от коронавируса. Во время первого этапа марафона, который начался 4 мая, было собрано 9,5 млрд евро. Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила фон дер Ляйен, такую сумму удалось собрать благодаря пожертвованиям организаций, фондов, правительств стран и отдельных лиц.

Great result, reaching 1st milestone of #GlobalResponse pledging marathon led by @EU_Commission. Since 4 May, govs, institutions, foundations & individuals have donated €9.5 billion to fight #coronavirus. A world living up to solidarity! Stay tuned, more will follow on Thursday. — Ursula von der Leyen #UnitedAgainstCoronavirus (@vonderleyen) May 26, 2020

"Великолепный результат - пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца.

Кроме того, в крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19.