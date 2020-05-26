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  • На разработку вакцины от коронавируса Еврокомиссия за 3 недели собрала 9,5 млрд евро
26 мая 2020, вторник, 16:01 40
Европа 2020-05-26T16:45:02+03:00
Українські Новини
На разработку вакцины от коронавируса Еврокомиссия за 3 недели собрала 9,5 млрд евро

На разработку вакцины от коронавируса Еврокомиссия за 3 недели собрала 9,5 млрд евро

Елизавета Кесельман
Вакцина, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, вакцина от коронавируса, Разработка вакцины
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru

Европейская комиссия объявил глобальный марафон по сбору средств для разработки вакцины от коронавируса. Во время первого этапа марафона, который начался 4 мая, было собрано 9,5 млрд евро. Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отметила фон дер Ляйен, такую сумму удалось собрать благодаря пожертвованиям организаций, фондов, правительств стран и отдельных лиц.

"Великолепный результат - пройден первый этап глобального марафона по сбору средств, который организует Еврокомиссия. Начиная с 4 мая, правительства стран, организации, фонды и отдельные лица предоставили 9,5 млрд евро для борьбы с коронавирусом. Мир проявляет солидарность! Следите за новостями, новая информация будет в четверг", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, в Британии пообещали представить вакцину от коронавируса через три месяца. 

Кроме того, в крови переболевшего коронавирусом 17 лет назад обнаружили антитело, которое блокирует COVID-19. 

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