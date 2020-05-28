Хорватия открывает границы для граждан десяти стран

В то время, как в Хорватии открыли туристический сезон, премьер-министр Андрей Пленкович объявил об открытии границ для граждан десяти стран. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Jutarnji Vijesti. "Мы изменили решение о временном запрете пересечения границы для граждан ряда стран - Словении, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Германии", - сказал Пленкович. Он добавил, что Хорватия открыта для туризма, и объявил, что список стран, гражданам которых будет разрешен въезд, будет расширен. В правительстве объяснили, что гражданам определенных стран больше не придется заявлять о причинах въезда в Хорватию, и они могут въехать на тех же условиях, что и до пандемии коронавируса.Как сообщали Українські Новини, Черногория в начале июня откроет границы для граждан девяти стран. Кроме того, Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту. Тем временем Украина и Турция начинают переговоры о возобновлении авиарейсов и туризма.