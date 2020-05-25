Хорватия открыла туристический сезон. Эпидемическая ситуация в стране одна из лучших в ЕС

Власти Хорватии заявили, что ее эпидемиологические показатели являются одними из наилучших в Евросоюзе. На данный момент ситуация стабилизировалась, и в стране объявили о начале туристического сезона. Об этом сообщает CroatiaWeek.

За прошедшие выходные в стране открылись 133 отеля и 65 кемпингов. В частности, Национальный совет по туризму в понедельник заявил о начале рекламных кампаний на рынках для привлечения отдыхающих. В июне намерены открыть почти все отели.

"Хорошая эпидемиологическая ситуация является основой для достижения результатов в этом году, и мы являемся одними из лучших в Европе в этом плане. Мы должны максимально использовать это", - сказал директор Хорватской ассоциации туризма Велько Остойич.

Власти страны планируют принять решения, которые упростят и ускорят въезд туристов.

На протяжение двух недель в стране фиксируют не более 10 новых случаев коронавируса ежедневно. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 2 244 случая коронавирусной инфекции и 100 смертей.

Как сообщали Українські Новини, Япония ослабила чрезвычайное положение в Токио и еще четырех префектурах.

Также Португалия готова принимать туристов, но будет мерять им температуру в аэропорту.