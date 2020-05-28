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28 мая 2020, четверг, 17:55 65
Политика 2020-05-28T18:30:03+03:00
Українські Новини
Германия отказала Онищенко в убежище и просит покинуть страну

Германия отказала Онищенко в убежище и просит покинуть страну

Надежда Комендантова
Германия, Политическое убежище, Александр Онищенко
Александр Онищенко Фото: apostrophe.com.ua
Александр Онищенко Фото: apostrophe.com.ua

После того, как немецкий суд отказал экстрадировать Онищенко в Украину, Германия отказала бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко в предоставлении политического убежища.

Об этом говорится в материале издания Deutsche Welle, передают Українськi Новини.

"Онищенко отказали в предоставлении убежища в ФРГ... После решения Высшего земельного суда Ольденбурга не выдавать Александра Онищенко Украине 27 мая экс-депутат немедленно был освобожден из следственного изолятора, где провел без нескольких дней полгода. Сейчас обвиняемый на родине в многомиллионных газовых сделках Онищенко находится на своем ранчо в земле Нижняя Саксония..." - сообщил изданию адвокат Онищенко Доминик Клаук.

Указано, что освобождение из изолятора не означает, что он останется в Германии.

"Как сообщили DW в пресс-службе суда в Ольденбурге, в начале мая Федеральное ведомство миграции и беженцев отказало украинскому экс-депутату в предоставлении политического убежища в Германии и призвало его немедленно покинуть территорию страны", - добавлено в материале.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Испания отказалась предоставить бывшему депутату Верховной Рады Александру Онищенко политическое убежище.

После этого, в ноябре 2019 года правоохранительные органы Германии задержали Онищенко.

По версии следствия, Онищенко является основателем и руководителем преступной организации, участники которой в период с января 2013 года по июнь 2016 противоправно завладели более 1,6 млрд гривен от реализации природного газа.

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