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26 мая 2020, вторник, 14:56 38
Общество 2020-05-26T16:15:02+03:00
Українські Новини
В Киеве начнут проводить ВНО с 25 июня

В Киеве начнут проводить ВНО с 25 июня

Валерия Драгомирова
Киев, Карантин, ВНО
ВНО. Фото: pixabay
ВНО. Фото: pixabay

ВНО в Киеве начнется с 25 июня. График и места проведения внешнего независимого оценивания в столице будут обнародованы на сайте Департамента образования и науки.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

"На днях Министерство образования утвердило обновленный график проведения внешнего независимого оценивания. И столичные школы будут руководствоваться этим графиком. Уже известны даты ВНО. С 15 по 17 июня в столичных школах будут проводить пробное ВНО по желанию учеников. Основное внешнее независимое оценивание начнется с 25 июня. График и места проведения будут опубликованы на сайте Департамента образования и науки. Со всей необходимой информацией", - сообщил Кличко.

Он также рассказал, как можно подать документы на зачисление детей в садики и школы.

"О зачислении в садики и школы. Рассылку приглашений садов, согласно поданных заявок и электронной очереди, Департамент образования возобновит с 1 июня. И с этой даты родители могут подать документы в электронном виде, - сказал мэр. - А для поступления в первые классы школ надо подать оригиналы необходимых документов. Их будут принимать в школах с 1 июня по 1 сентября", - отметил Виталий Кличко.

Как сообщали Українські Новини, в 2020 году в украинских университетах резко вырастут цены на контрактную форму обучения. 

Кроме того, в ВУЗах экзамены могут проводить уже с 1 июня

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