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30 апреля 2020, четверг, 10:54 268
Финансы 2020-04-30T10:58:00+03:00
Українські Новини
НБУ разрешил украинцам с 2021 года выбирать банк для выплаты зарплаты

НБУ разрешил украинцам с 2021 года выбирать банк для выплаты зарплаты

Кира Молчанова
НБУ, Зарплата, Банки, выплата зарплаты
НБУ. Фото: Нацбанк
НБУ. Фото: Нацбанк

Пока банки решают, как будут работать во время майских праздников, НБУ рассказал, что украинцы смогут самостоятельно выбирать банк для выплаты заработной платы с 1 января 2021 года.

Об этом говорится в сообщении Национального банка, передают Українськi Новини.

Нацбанк оптимизировал порядок перевода средств работодателем на выплату заработной платы работникам.

Указывается, что после введения в Украине международного номера банковского счета работодатель получил возможность формировать ведомость на зачисление заработной платы работникам с указанием номера счета работника по стандарту IBAN, в том числе счета, который работник самостоятельно открыл в банке по собственному выбору.

Как подчеркнули в НБУ, нововведение заработает с 1 января 2021, чтобы банки и работодатели успели доработать свои автоматизированные системы и программно-технические комплексы.

"Работник, а не работодатель, должен самостоятельно выбирать банк, который будет обслуживать его счет. Такое право предусмотрено законодательством об оплате труда и мы хотим, чтобы оно действительно реализовывалось на практике. Ведь это будет стимулировать банки к конкуренции, будет способствовать повышению уровня обслуживания клиентов и расширения спектра банковских услуг", - отметил заместитель председателя НБУ Сергей Холод.

Соответствующие изменения содержит постановление правления НБУ от 24 апреля 2020 №56 "Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте".

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк получил жалобы на 45 банков во время карантина.

Ранее Глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявил, что Национальному банку не хватит резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису.

IBAN (International Bank Account Number) - международный номер банковского счета.

Каждое государство самостоятельно устанавливает структуру номера счета IBAN в соответствии с требованиями стандарта ISO 13616.

Для Украины IBAN состоит из 29 буквенно-цифровых символов: кода страны, контрольного разряда, кода банка и номера счета.

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