Банк не видає зарплатну картку без кредитки. Як відмовитися і захистити свої права

У той час як Національний Банк України з 2021 року дозволив українцям самостійно вибирати банк для зарплати, якщо при видачі зарплатної або пенсійної картки банк стверджує, що не може видати її без кредитної, він порушує законодавство. Про це йдеться у відповіді на найактуальніші запитання Національного банку, передають Українські Новини.

В банках можуть нав'язувати додаткові послуги. Часто громадяни скаржаться в НБУ, що при видачі зарплатної або пенсійної картки, банки видають або пропонують ще і кредитку. Однак, пропонувати свої послуги, навіть настирливо, не є порушенням прав споживачів, повідомляють у Нацбанку.

"Якщо банк стверджує, що не може видати зарплатну чи пенсійну картку без кредитної – він вводить вас в оману і нав'язує послугу. Українське законодавство забороняє такі дії (стаття 55 Закону України "Про банки і банківську діяльність"). Клієнт має повне право відмовитися від нав'язаної кредитної картки ", – йдеться в повідомленні.

У НБУ повідомляють, що часті випадки нав'язування послуг – у відносинах з кредитами. Проте, клієнти не завжди розуміють, що їм банк нав'язує послуги. Тому, вони не захищають свої права.

Показові приклади нав'язування послуг

Банк видає кредитну картку разом з зарплатною.

Банк включає обов'язкову страховку певної страхової компанії в пакет послуг при отриманні кредиту, навіть якщо клієнт бажає застрахуватися в іншій компанії.

Продає страховку від нещасних випадків при обміні валюти.

Якщо самовільно підключив послугу sms-інформування і стягує за це комісію.

До чого може призвести нав'язування кредитних карток

Разом з зарплатною клієнт отримав кредитну картку, і не користується нею, банк може стягувати умовно 20 грн. за обслуговування. У людини накопичується борг, а вона навіть не знає про це. "В кращому випадку банк повідомить про виникнення заборгованості, коли клієнт не внесе на кредитку обов'язковий мінімальний платіж в наступному місяці, в гіршому – клієнт дізнається про борг, коли він досягне значної суми", – повідомляється на сайті НБУ.

В іншій ситуації, коли клієнт отримав кредитну картку разом з зарплатною, баланс на рахунку відображається з урахуванням кредитного ліміту. Тому клієнт може користуватися карткою, не розуміючи, де його власні кошти, а де кредитні, за які потрібно платити відсотки.

Як вирішити ситуацію

Спочатку клієнт повинен написати скаргу на ім'я керівництва банку. Якщо установа нехтує скаргою, потрібно звернутися в НБУ. Профільний підрозділ, який обробляє всі скарги - Управління захисту прав споживачів фінансових послуг. Якщо фахівці виявлять ознаки порушень, вони звертаються безпосередньо в банк, щоб виправити ситуацію.

Раніше Українські Новини повідомляли, переводити більше 5 тисяч на карту можна без підтвердження і обмеження по сумі. Під час карантину, українці більше робили грошових переказів і менше поповнювали картки.