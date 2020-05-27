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27 мая 2020, среда, 06:05 984
Финансы 2020-05-27T08:00:02+03:00
Українські Новини
Карантин заставил украинцев делать больше денежных переводов и меньше пополнять карточки, — исследование

Карантин заставил украинцев делать больше денежных переводов и меньше пополнять карточки, — исследование

Кира Молчанова
Платеж, Платежи, Услуги, Онлайн, Платежная система, электронные платежи, Платежные терминалы
Ноутбук. Фото: pixabay
Ноутбук. Фото: pixabay

Карантин существенно изменил финансовые привычки украинцев, в частности, многих заинтересовала возможность совершать платежи онлайн. Чаще всего наши соотечественники совершали денежные переводы (120%) и оплачивали штрафы (82%).

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией EasyPay.

В исследовании рассматривался период с 16 марта по 30 апреля. За это время стремительнее всего увеличилась востребованность бюджетных платежей (123%), платежей по кредитам (39%) и коммунальных платежей (на 16%).

В ТОП-10 категорий из обращения во время карантина вошли кредитные организации (27%), пополнение карт (26%), мобильная связь (15%), коммунальные платежи (11%), переводы с карты на карту (11%), интернет (5%), интернет и ТВ (1%), бюджетные платежи (1%), кредиты банков (1%) и адресные платежи (1%).

Если рассматривать все категории, а не только топ-10 самых популярных, больше всего оборот увеличился в категориях "Денежные переводы" — на 120% (вырос средний чек и количество транзакций) и "Уплата штрафов" — 82%. Это ожидаемо: во время карантина безопаснее проводить такие платежи онлайн, а не в кассе", — говорится в сообщении.

А вот платежи в категории "Недвижимость" упали на 100%. Также меньше стали платить за путешествия и развлечения. На транспортные затраты платежи упали на 90%.

"Среди всех категорий в терминалах больше всего возросла "Оплата штрафов" - на 70%. В большинстве сфер показатели снизились: на 100% в категории "Блокчейн", на 97% "Отели", на 96% "Онлайн-купоны", на 85% "Бюджетные платежи", — добавили в EasyPay.

Украинцы по-прежнему чаще всего оплачивают через терминалы мобильную связь. Такие показатели были и до карантина.

Специалисты указывают, что интерес к онлайн-оплатам на карантине несомненный. В онлайне количество транзакций выросло в 18-ти категориях, а для оплат через терминалы — только в 5-ти.

Средний чек активнее вырос в офлайн-платежей: положительная динамика отмечается в 23 категориях оплат через терминалы против 16 категорий онлайн-оплат.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров запустил возможность оплаты коммунальных услуг для пенсионеров через "Укрпошту" или телефонные "горячие линии" банков.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги онлайн, с помощью муниципальных сервисов, вырос на 15%.

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