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28 мая 2020, четверг, 15:59 32
Мир 2020-05-28T16:30:01+03:00
Українські Новини
В Израиле хакеры едва ли не отравили питьевую воду по всей стране, проникнув в систему водоснабжения

В Израиле хакеры едва ли не отравили питьевую воду по всей стране, проникнув в систему водоснабжения

Елизавета Кесельман
Израиль, Хакеры, Взлом, Кибератака, система водоснабжения
Хакеры. Фото: 24News
Хакеры. Фото: 24News

После того, как в Израиле атаковали лабораторию, где разрабатывается вакцина от коронавируса, стало известно, что месяц назад хакеры пытались отравить питьевую воду по всей стране, проникнув в систему водоснабжения и установив контроль над системой хлорирования резервуаров с водой. Об этом сообщает Associated Press.

По словам главы Национального управления по кибербезопасности Игаля Унны, в ходе атаки хакеры пытались установить контроль над системой хлорирования резервуаров с водой. Он предполагает, что злоумышленники хотели отравить питьевую воду, изменив пропорции химикатов для ее очистки.

Игаль также отметил, что попытка атаки была предотвращена полностью, однако если бы она не была пресечена, это могло бы привести к катастрофическим последствиям. Также он считает, что атака была спланирована не ради финансовой выгоды.

"Это была атака на Израиль и национальную безопасность Израиля, а не ради финансовой выгоды", - сказал Игаль Унна

Израиль и Иран - жестокие противники, которые участвовали в многолетних тайных битвах, включая хакерские технологии и кибератаки. Наиболее известным является то, что США и израильские спецслужбы подозреваются в том, что они выпустили сетевого червя по имени Stuxnet несколько лет назад в попытке сорвать ядерную программу Ирана.

Но Унна заявил, что попытка взлома израильских систем водоснабжения впервые в современной истории ознаменовала то, что противник способен нанести ущерб не только IT-данным, но и обществу и людям, что вызывает большие опасения.

Как сообщали Українські Новини, на разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов. 

Кроме того, США продлило санкции против России за кибератаки на правительственные сайты.

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