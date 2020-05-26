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26 мая 2020, вторник, 16:44 59
Мир 2020-05-26T18:15:02+03:00
Українські Новини
В Израиле атаковали лаборатории, где разрабатывалась вакцина от коронавируса

В Израиле атаковали лаборатории, где разрабатывалась вакцина от коронавируса

Елизавета Кесельман
Израиль, Хакеры, Кибератака, вакцина от коронавируса
кибератака, Фото: pixabay
кибератака, Фото: pixabay

В Израиле на прошлой неделе лаборатории по разработке вакцин от COVID-19 атаковали хакеры. Об этом пишет израильское издание The Jerusalem Post.

Сообщается, что на прошлой неделе из-за массовых кибератак были заблокированы сотни веб-сайтов. В том числе жертвами стали исследовательские центры, работающие над созданием вакцины от коронавируса.

В частности, на домашних страницах сайтов хакеры разместили антиизраильское видео, а также сообщение на иврите и на ломаном английском:

"Обратный отсчет уничтожения Израиля начался с давних времен". Кроме того, сверху была надпись на иврите "Будьте готовы к большому сюрпризу".

По данным компании Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, израильские сайты атаковали из Турции, Северной Африки и сектора Газа.

Уточняется, что атаки на лаборатории не нанесли ущерб процессу разработки вакцины. Также не предпринимались попытки хищения информации.

Как сообщали Українські Новини, на разработку вакцины от коронавируса Израиль выделит 60 млн долларов. 

Кроме того, во время карантина участились атаки российских хакеров на ведомства по противодействию коронавируса в Украине. 

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