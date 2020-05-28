В Ізраїлі хакери ледь не отруїли питну воду по всій країні, проникнувши в систему водопостачання

Після того, як в Ізраїлі атакували лабораторію, де розробляється вакцина від коронавірусу, стало відомо, що місяць тому хакери намагалися отруїти питну воду по всій країні, проникнувши в систему водопостачання і встановивши контроль над системою хлорування резервуарів з водою. Про це повідомляє Associated Press.

За словами голови Національного управління з кібербезпеки Ігаля Унни, в ході атаки хакери намагалися встановити контроль над системою хлорування резервуарів з водою. Він припускає, що зловмисники хотіли отруїти питну воду, змінивши пропорції хімікатів для її очищення.

Ігаль також зазначив, що спроба атаки була відвернена повністю, однак якщо б вона не була припинена, це могло б призвести до катастрофічних наслідків. Також він вважає, що атака була спланована не заради фінансової вигоди.

"Це була атака на Ізраїль і національну безпеку Ізраїлю, а не заради фінансової вигоди", - сказав Ігаль Унна.

Ізраїль та Іран - жорстокі противники, які брали участь у багаторічних таємних битвах, включаючи хакерські технології і кібератаки. Найбільш відомим є те, що США та ізраїльські спецслужби підозрюються в тому, що вони випустили хробака по імені Stuxnet кілька років тому в спробі зірвати ядерну програму Ірану.

Але Унна заявив, що спроба злому ізраїльських систем водопостачання вперше в сучасній історії ознаменувала те, що супротивник здатний завдати шкоди не тільки IT-даними, але і суспільству, і людям, що викликає великі побоювання.

Як повідомляли Українські Новини, на розробку вакцини від коронавірусу Ізраїль виділить 60 млн доларів.

Крім того, США продовжив санкції проти Росії за кібератаки на урядові сайти.