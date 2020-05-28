В список областей, которые не соответствуют критериям для смягчения карантина, включили Днепропетровскую

По состоянию на утро 28 мая 7 областей не соответствуют критериям для смягчения карантина; в список несоответствующих снова попала Днепропетровская область, Луганская область признана соответствующей критериям для смягчения карантина.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передают Українськi Новини.

Показателю инцидентности не соответствуют Волынская (14,84 на 100 тыс. населения при граничном показателе 12 на 100 тыс. населения), Закарпатская (12,76), Львовская (13,46), Ривненская (26,11) и Черновицкая (39,83) области.

Показателю количества тестирований на 100 тыс. населения (определен как не менее 12) не соответствуют Донецкая (8,41) и Днепропетровская (11,84) области.

При этом заполненность коек в больницах, принимающих больных коронавирусом, по состоянию на утро 28 мая ни в одной области не превышает 50%.

Самый большой этот показатель в Черновицкой (47,87%), Волынской (41,34%) и Ивано-Франковской (37,57%) областях.

В Киеве заполняемость составляет 36,39%, инцидентность - 10,72, количество тестирований на 100 тыс. населения - 58,97.

Показатели готовности областей к смягчению карантина. Инфографика: Министерство здравооранения Украины

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева Кличко рассказал, при каких условиях в столице вернут карантин.

Ранее сообщалось о том, когда начнется следующий этап послаблений.