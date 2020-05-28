Ответственного за пожарную безопасность в одесском колледже, где погибли 16 человек, отпустили на поруки

Апелляционный суд Одесской области сменил ранее ответственному за пожарную безопасность в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Андрею Хаецкому меру пресечения с ареста на поруки депутата Верховной Рады Сергея Колебошина (фракция "Слуга народа") и Анатолия Урбанского (группа "За будущее").

Данное решение суд принял в четверг, передают Українськi Новини.

При этом суд возложил на Хаецкого ряд обязанностей.

Он обязан сообщать правоохранителям об изменении своего места жительства и работы, не выезжать из Одессы без разрешения, прибывать к правоохранителям по каждом требованию, сдать загранпаспорт и не общаться с другими подозреваемыми по делу.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 2019 года 16 человек погибли и 31 пострадал из-за пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

После этого Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям начала проверку противопожарной защиты учреждений с массовым пребыванием людей.

Заводской районный суд Николаева отправил под ночной домашний арест ранее уволенного главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области Виктора Федорчака.