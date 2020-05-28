В Сингапуре мужчину посадили на 4 месяца в тюрьму за пост о коронавирусе на Facebook

В Сингапуре власти приняли одни из самых радикальных мер за "карантинные нарушения". Ранее, гражданину Сингапура аннулировали паспорт за нарушение правил самоизоляции. На днях, за пост о COVID-19 на Facebook, таксиста арестовали на 4 месяца несмотря на то, что он удалил его через 15 минут после его публикации. Об этом передает Reuters.

В своем посте сингапурец утверждал, что продуктовые магазины могут закрыть из-за новых карантинных ограничений, поэтому призвал остальных запасаться продуктами.

Отмечается, что мужчина опубликовал пост в частной группе в соцсети, где около 7,5 тысяч участников, и через 15 минут его удалил. Но, несмотря на это, государственный обвинитель требовал привлечь мужчину к ответственности.

Сингапур ввел санкции за нарушение правил карантина и распространение дезинформации. За последнее наказывают штрафами в размере до $7 тыс. или арестом на срок до трех лет.

Как сообщали Українські Новини, в Индии полиция распыляет слезоточивый газ в ответ бунтующим против "жестокого карантина".

Тем временем, в Чечне полицейские за несоблюдение карантина бьют жителей трубами.