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28 мая 2020, четверг, 14:56 30
Силовые структуры 2020-05-28T15:02:17+03:00
Українські Новини
Заммэра Борисполя поймали на взятке: к нему на помощь приехал "разбойник" Годунок и помог ему убежать

Заммэра Борисполя поймали на взятке: к нему на помощь приехал "разбойник" Годунок и помог ему убежать

Ольга Фандорина
Борисполь, Взяточничество, Задержание на взятке, Взятка, Ярослав Годунок, заммэра

Правоохранители задержали заместителя председателя Бориспольского городского совета по подозрению в получении взятки в виде 3 квартир. На задержание прибыл секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Зеленский в июле прошлого года выгнал с заседания горсовета и назвал "разбойником", а потом еще и собирался звонить Баканову из-за него, вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области задержан заместитель городского главы Борисполя и его сообщник по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). По данным следствия, чиновник требовал от застройщика неправомерную выгоду в виде 3 квартир за несоздание препятствий при вводе в эксплуатацию построенного дома. С целью сокрытия своих преступных действий он привлек посредника", - сказано в нем.

Задержание заммэра Борисполя. Фото: npu.gov.uaЗадержание заммэра Борисполя. Фото: npu.gov.ua

Заместителя городского главы и посредника задержали правоохранители после получения части неправомерной выгоды - документов, подтверждающих имущественные права на одну из квартир.

Кроме того, во время оформления задержания посредника прибыл секретарь Бориспольского горсовета вместе с неустановленными лицами, которые оказывали сопротивление работникам полиции.

В результате чего задержанный скрылся с места происшествия, однако в дальнейшем был задержан правоохранителями.

Задержание заммэра Борисполя. Фото: npu.gov.uaЗадержание заммэра Борисполя. Фото: npu.gov.ua

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебного расследования, решается вопрос об уведомлении о подозрении секретарю Бориспольского городского совета и другим лицам по факту сопротивления работнику правоохранительного органа (ст. 342 УК).

На данный момент заместителю городского главы и посреднику готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский во время посещения Бориспольской районной больницы 19 февраля снова встретился с секретарем местного городского совета Ярославом Годунком.

6 сентября Годунку было сообщено о подозрении по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Установлено, что 29 августа Годунок в здании горсовета схватил за шею мужчину (имя не указывается) и стал его избивать. После этого мужчина упал, а Годунок сел на него и продолжил избиение. Потом Годунок покинул место события. При этом Годунок отрицает избиение активиста.

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