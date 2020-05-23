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23 мая 2020, суббота, 11:20 8
Общество 2020-05-23T11:30:02+03:00
Українські Новини
В Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-х классов, — КГГА

В Киеве с 1 июня откроются детсады и школы для 11-х классов, — КГГА

Валерия Драгомирова
Киев, КГГА, Карантин, Школы, Детский сад, Пляжи
Дети. Фото: pexels
Дети. Фото: pexels

Киев с 1 июня решил открыть детсады и школы для 11-х классов, а также разрешить работу гостиниц, в то время, как с 23 мая заработает весь общественный транспорт

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по внедрению второго этапа ослабления противоэпидемических ограничений, передают Українськi Новини.

"Кроме того, готовятся к открытию с 1 июня детские садики и школы для 11-х классов, имеется в виду сдача ВНО, учреждения профессионального, технического высшего образования заработают для выпускников и абитуриентов", - сказал он.

Пантелеев отметил, что также с 1 июня будет разрешена работа гостиниц (без ресторанов), детских спортивных школ, фитнес-залов, но без работы бассейнов, а также пляжей и зон отдыха.

Кроме этого, будет разрешено посещение кладбищ.

По словам зампредседателя КГГА, решения о работе торгово-развлекательных центров будет принято отдельно, в зависимости от тенденции заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Как сообщали Українськi Новини, Киев переходит ко 2-му этапу ослабления, с 25 мая запустит метро, откроет все рынки и разрешит использование детских и спортплощадок.


Кроме того, детским садам разрешили не открываться, если к приему детей в карантин там не готовы. 

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