В яких випадках дітей не будуть пускати в дитячий садок під час карантину

В той час, як з 1 червня в Києві можуть запрацювати дитячі садки, в Міністерстві охорони здоров'я нагадують про дотримання рекомендацій протиепідемічних заходів і причин, за якими дітей можуть не пустити в дошкільний заклад. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №25 від 21 травня, передають Українські Новини. Щоранку на вході в заклад дітям і працівникам будуть вимірювати температуру. Якщо виявили температуру тіла понад 37,2 ° С або ознаки респіраторних захворювань, їх не будуть допускати в дитсадок. Якщо ці ознаки виявили під час перебування в закладі, дитину треба ізолювати і проінформувати медичного працівника і батьків. Також температурний скринінг будуть проводити дітям кожні 4 години. Всі показники будуть записувати в журнал. Батьки, які забирають дітей, повинні одягати респіратор або захисну маску, так, щоб були покриті ніс і рот. Приймає дитину в заклад дошкільної освіти та передає батькам після закінчення навчання вихователь групи на території закладу за межами його будівлі. На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилових спиртів. Самостійний доступ дітей до спиртових антисептиків повинен бути обмежений. Всі протиепідемічні заходи проводяться в ігровій формі і за особистим прикладом працівників закладу. Під час карантину забороняється: Використовувати багаторазові тканинні рушники. Використовувати м'які (м'ягконабивні) іграшки. Не можна використовувати килими з довгим ворсом. Забороняється перебувати у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщення. Не можна проводити масові заходи за участю дітей з більш ніж однієї групи і в присутності глядачів. Забороняється проводити батьківські збори (крім тих, що проводяться дистанційно). Працівники повинні: Регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше раз в 2 години, після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування. Утримуватися від контактів з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, гарячка, ломота в тілі і тому подібне. Самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань. Раніше Українські Новини повідомляли, питання про відкриття дитячих секцій і таборів у Києві будуть розглядати не раніше липня. Дитсадки можуть не відкриватися, якщо заклад не готовий до прийому дітей під час карантину.