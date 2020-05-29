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29 травня 2020, пʼятниця, 06:30 13
Суспільство 2020-05-29T08:45:01+03:00
Українські Новини
В яких випадках дітей не будуть пускати в дитячий садок під час карантину

В яких випадках дітей не будуть пускати в дитячий садок під час карантину

Ирина Николенко
Дитячі садки, Пандемія коронавірусу, Протиепідемічні заходи, Послаблення карантину
Правила для відвідування дитсадка під час карантину
Правила для відвідування дитсадка під час карантину

В той час, як з 1 червня в Києві можуть запрацювати дитячі садки, в Міністерстві охорони здоров'я нагадують про дотримання рекомендацій протиепідемічних заходів і причин, за якими дітей можуть не пустити в дошкільний заклад. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №25 від 21 травня, передають Українські Новини.

Щоранку на вході в заклад дітям і працівникам будуть вимірювати температуру. Якщо виявили температуру тіла понад 37,2 ° С або ознаки респіраторних захворювань, їх не будуть допускати в дитсадок. Якщо ці ознаки виявили під час перебування в закладі, дитину треба ізолювати і проінформувати медичного працівника і батьків.

Також температурний скринінг будуть проводити дітям кожні 4 години. Всі показники будуть записувати в журнал.

Батьки, які забирають дітей, повинні одягати респіратор або захисну маску, так, щоб були покриті ніс і рот. Приймає дитину в заклад дошкільної освіти та передає батькам після закінчення навчання вихователь групи на території закладу за межами його будівлі.

На вході до закладу організовується місце для обробки рук спиртовмісними антисептиками з концентрацією активно діючої речовини понад 60% для ізопропілового спирту та понад 70% для етилових спиртів.

Самостійний доступ дітей до спиртових антисептиків повинен бути обмежений. Всі протиепідемічні заходи проводяться в ігровій формі і за особистим прикладом працівників закладу.

Під час карантину забороняється:

  • Використовувати багаторазові тканинні рушники.
  • Використовувати м'які (м'ягконабивні) іграшки.
  • Не можна використовувати килими з довгим ворсом.
  • Забороняється перебувати у вуличному взутті (без змінного) всередині приміщення.
  • Не можна проводити масові заходи за участю дітей з більш ніж однієї групи і в присутності глядачів.
  • Забороняється проводити батьківські збори (крім тих, що проводяться дистанційно).

Працівники повинні:

  • Регулярно мити руки з рідким милом або обробляти їх спиртовмісними антисептиками не рідше раз в 2 години, після відвідування громадських місць, використання туалету, прибирання, обслуговування.
  • Утримуватися від контактів з особами, які мають симптоми респіраторних захворювань – кашель, гарячка, ломота в тілі і тому подібне.
  • Самоізолюватися у разі виникнення симптомів респіраторних захворювань.

Раніше Українські Новини повідомляли, питання про відкриття дитячих секцій і таборів у Києві будуть розглядати не раніше липня.

Дитсадки можуть не відкриватися, якщо заклад не готовий до прийому дітей під час карантину.

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