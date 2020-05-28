США будут поставлять в Украину 5,5 млрд куб. м сжиженного газа в год

Кабинет Министров заключил меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports (США) о поставке из США в Украину 5,5 млрд куб. м сжиженного газа в год. Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини. Согласно проекту меморандума, стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта. "Проект меморандума требует согласования с Министерством финансов, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, поэтому прошу поручить этим органам исполнительной власти в однодневный срок доработать проект меморандума", - сказала в ходе заседания временно исполняющая обязанности министра энергетики и зашиты окружающей среды Ольга Буславец. В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль дол соответствующее поручение перечисленным ведомствам. Компания Louisiana Natural Gas Exports была зарегистрирована 18 июня 2018 года в США (штат Луизиана). Ее руководителем является Мардсен Миллер. Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе снизились на 8%. Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май. После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.