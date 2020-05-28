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28 мая 2020, четверг, 14:03 22
Экономика 2020-05-28T14:15:01+03:00
Українські Новини
США будут поставлять в Украину 5,5 млрд куб. м сжиженного газа в год

США будут поставлять в Украину 5,5 млрд куб. м сжиженного газа в год

Григорий Яковенко
Украина, США, Сжиженный газ
Газ. Транзит газа. Фото: pexel
Газ. Транзит газа. Фото: pexel

Кабинет Министров заключил меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports (США) о поставке из США в Украину 5,5 млрд куб. м сжиженного газа в год.

Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Согласно проекту меморандума, стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта.

"Проект меморандума требует согласования с Министерством финансов, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, поэтому прошу поручить этим органам исполнительной власти в однодневный срок доработать проект меморандума", - сказала в ходе заседания временно исполняющая обязанности министра энергетики и зашиты окружающей среды Ольга Буславец.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль дол соответствующее поручение перечисленным ведомствам.

Компания Louisiana Natural Gas Exports была зарегистрирована 18 июня 2018 года в США (штат Луизиана).

Ее руководителем является Мардсен Миллер.

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе снизились на 8%.

Также "Нефтегаз" снизил цену на газ для населения на май.

После чего "Нефтегаз" снизил цены на газ для промпотребителей почти на 21% на июнь.

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