США будут поставлять в Украину 5,5 млрд куб. м сжиженного газа в год

Кабинет Министров заключил меморандум с компанией Louisiana Natural Gas Exports (США) о поставке из США в Украину 5,5 млрд куб. м сжиженного газа в год.

Об этом написал депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

Согласно проекту меморандума, стороны также договорились об обеспечении заключения необходимых договоров с польской стороной, что обеспечит коммерчески обоснованный доступ к регазификации, достаточной для поддержки проекта.

"Проект меморандума требует согласования с Министерством финансов, Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Национальной комиссией госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Министерством иностранных дел и Министерством юстиции, поэтому прошу поручить этим органам исполнительной власти в однодневный срок доработать проект меморандума", - сказала в ходе заседания временно исполняющая обязанности министра энергетики и зашиты окружающей среды Ольга Буславец.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль дол соответствующее поручение перечисленным ведомствам.

Компания Louisiana Natural Gas Exports была зарегистрирована 18 июня 2018 года в США (штат Луизиана).

Ее руководителем является Мардсен Миллер.

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