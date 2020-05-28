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28 травня 2020, четвер, 19:30 7
Суспільство 2020-05-28T21:40:33+03:00
Українські Новини
На День Києва святкові заходи будуть транслюватися онлайн. Де дивитися

На День Києва святкові заходи будуть транслюватися онлайн. Де дивитися

Ирина Николенко
Мер Києва, КМДА, програма заходів, День Києва 2020
День Києва 2020
День Києва 2020

Всі заходи до Дня Києва у цьому році будуть проходити в онлайн форматі через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

Традиційно День Києва святкують в останню неділю травня. У цьому році свято припадає 31 травня. Через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, святкування відбудуться в онлайн форматі.

"Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки,"Пробіг під каштанами". Але, в цьому році такі масові заходи заборонені. І День Києва будемо святкувати в онлайн форматі. Зокрема, на телеканалі "Київ" будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні ", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, цього року міська влада готує сюрпризи і для користувачів соцмереж. Київські колективи створюють святкові ролики, які опублікують на сторінках у соціальних мережах, на своїх каналах Youtube та на сайтах.

Віталій Кличко також додав, що традиційний "Пробіг під каштанами" теж відбудеться в онлайн форматі. "Там є цікава задумка. За всіх киян будуть бігти кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок – 100 гривень. Кошти будуть направлені на потреби українських лікарів і медичних установ – Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших", – йдеться в повідомленні.

У День Києва в місті також запрацюють фонтани.

31 травня з 09:00 до 23:00 в ефірі телеканалу "Київ" відбудеться святкова програма.

Крім того, 31 травня в місті буде посилено патрулювання нарядів поліції і муніципальної варти.

За словами Кличка, в в'їзд у Київ обмежувати не будуть.

Раніше Українські Новини повідомляли, у День Києва в кількох районах міста пройдуть онлайн заходи, до яких можуть приєднатися жителі і гості столиці.

31 травня в Києві запрацює 8 фонтанів.

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