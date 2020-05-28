На День Києва святкові заходи будуть транслюватися онлайн. Де дивитися

Всі заходи до Дня Києва у цьому році будуть проходити в онлайн форматі через карантин у зв'язку з розповсюдженням коронавірусу. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час брифінгу, передають Українські Новини.

Традиційно День Києва святкують в останню неділю травня. У цьому році свято припадає 31 травня. Через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу, святкування відбудуться в онлайн форматі.

"Зазвичай в столиці відбувалися великі концерти, фестивалі їжі, ярмарки,"Пробіг під каштанами". Але, в цьому році такі масові заходи заборонені. І День Києва будемо святкувати в онлайн форматі. Зокрема, на телеканалі "Київ" будуть транслювати живі концерти відомих українських виконавців. Покажуть і програми про історію столиці та про те, чим вона живе сьогодні ", – повідомив Віталій Кличко.

За словами мера, цього року міська влада готує сюрпризи і для користувачів соцмереж. Київські колективи створюють святкові ролики, які опублікують на сторінках у соціальних мережах, на своїх каналах Youtube та на сайтах.

Віталій Кличко також додав, що традиційний "Пробіг під каштанами" теж відбудеться в онлайн форматі. "Там є цікава задумка. За всіх киян будуть бігти кілька людей. Вулиці перекривати не будуть. Організатори пропонують киянам приєднатися до благодійної акції і зробити грошовий внесок – 100 гривень. Кошти будуть направлені на потреби українських лікарів і медичних установ – Центру дитячої кардіології, кардіохірургії МОЗ України та інших", – йдеться в повідомленні.

У День Києва в місті також запрацюють фонтани.

31 травня з 09:00 до 23:00 в ефірі телеканалу "Київ" відбудеться святкова програма.

Крім того, 31 травня в місті буде посилено патрулювання нарядів поліції і муніципальної варти.

За словами Кличка, в в'їзд у Київ обмежувати не будуть.

Раніше Українські Новини повідомляли, у День Києва в кількох районах міста пройдуть онлайн заходи, до яких можуть приєднатися жителі і гості столиці.

31 травня в Києві запрацює 8 фонтанів.