Как будут работать детсады на карантине. Рекомендации Минздрава

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно работы детских садов в период карантина, ослабления которого должны продолжиться в Украине 22 мая.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №25 от 21 мая, передают Українськi Новини.

Согласно документу, перед началом рабочего дня всем сотрудникам нужно будет пройти термометрию.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

Измерение температуры детям проводят при входе в садик и потом каждые 4 часа со внесением показателей в соответствующий журнал.

Если у ребенка температура оказалась выше 37,2 градуса при входе в детсад, то он не допускается к посещению.

Если же повышение температуры зафиксировано в течение дня, то ребенок изолируется с информированием медработника и родителей.

Утренний прием в учреждение осуществляется воспитателем на территории детсада, однако вне здания.

Родители или сопровождающие ребенка лица должны использовать маску или респиратор.

На входе в детсад нужно будет организовать место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком.

На период карантина будет рекомендовано отдавать приоритет занятиям на открытом воздухе, ограничить занятия и игры, которые предусматривают непосредственный физический контакт между детьми и сотрудниками садика, переформатировать размещение детей в комнатах для занятий так, чтобы обеспечить максимальное дистанцирование.

Также нужно разработать адаптивный график прогулок для избежания смешения групп и ограничить количество детей в группах.

Будет запрещено использование многоразовых полотенец, мягких игрушек, ковров с длинным ворсом, проведение массовых мероприятий при участии детей из более чем одной группы и в присутствии зрителей, проведение родительских собраний (кроме дистанционных).

Администрация детсада должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию помещений и поверхностей каждые 2 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты (урны или контейнеры должны быть недоступны для детей), поочередное проветривание помещений в течение дня.

Сотрудники садика должны мыть и обрабатывать руки антисептиком каждые 2 часа.

Как сообщали Українськi Новини, Киевская область пока не начинает дальнейшее смягчение карантина.

Также с 22 мая возобновит работу городской и пригородный транспорт, гостиницы (кроме хостелов, без ресторанов и бассейнов), разрешат проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также церковные службы (не более 1 человека на 10 квадратных метров).