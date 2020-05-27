В ВСУ зарегистрирована третья смерть от коронавируса

В Вооруженных силах зарегистрирована 3-я смерть от коронавируса, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования Медицинских сил Вооруженных сил, передают Українськi Новини.

"По состоянию на 07.00 27 мая в Вооруженных Силах Украины болеет 57 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 102 человека", - сказано в нем.

На изоляции (в том числе, самоизоляции) находится 287 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 35 человек.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксировано третий летальный случай от коронавируса. Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, 25 мая умер работник Вооруженных Сил Украины (Львовская область)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работник болел с 11 мая, лечился дома.

18 мая в связи с ухудшением состояния здоровья он обратился в городскую больницу Каменно-Бугского района Львовской области и в тот же день ему было сделано экспресс-тест для выявления признаков наличия COVID-19.

Исследование пациента показали отрицательный результат.

Больной получал необходимое лечение, но 22 мая с отсутствием динамики к улучшению состояния здоровья он был направлен в Львовскую туберкулезную больницы, где ему было проведено лабораторное исследование методом ПЦР-тестирования, по результатам которого у работника Вооруженных сил был подтвержден COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых (один из них летальный, как сообщалось выше) случаи заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится двое военнослужащих (Военно-медицинский клинический центр Центрального региона и Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ").

Еще один военнослужащий (Киевская область) находится на амбулаторном лечении.

На 27 мая запланирована госпитализация в Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ".

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

На данный момент в Вооруженных силах учтено 162 человека, болеет - 57 человек, выписаны - 102 человека, летальных - 3 случая.

Как сообщали Українськi Новини, 25 мая в Вооруженных силах было зафиксировано 3 новых случая коронавируса.

В составе Объединенных сил был подтвержден первый случай коронавируса.

После однодневного роста количество новых случаев коронавируса в Украине снова начало падать. 26 мая количество новых выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 321 до 21 905, количество умерших от заболевания - на 14 человек до 658 по сравнению с предыдущими сутками, при этом количество новых случаев снизилось на 5,3%, количество новых летальных случаев - на 33,3%.