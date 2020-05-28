У ВСУ спалах коронавіруса - 16 нових випадків за минулу добу

У Збройних силах коронавірусом хворіє 69 осіб, за минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання. Про це йдеться в повідомленні прес-служби командування Медичних сил Збройних сил, передають Українські Новини. "Станом на 07.00 28 травня в Збройних Силах України хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.Всього за час пандемії одужало – 106 осіб, летальних випадків – 3", - сказано в ньому. На ізоляції (у тому числі самоізоляція) перебуває 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі три доби, - 45 осіб. За минулу добу зареєстровано 16 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобою COVID-19. У закладах охорони здоров'я знаходиться 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" - 2 військовослужбовці, в лазареті військової частини Волинська область - 4 військовослужбовці, Хмельницька обласна інфекційна лікарня - 1 працівник Збройних сил і сарницького із ЦРЛ - 1 працівник Збройних сил). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні. Лікуються вдома під спостереженням медичної служби 8 осіб (Київська область - 5 військовослужбовців, Житомирська область і Волинська область - по 1 військовослужбовець) та 1 працівник Збройних сил (Чернівецька область). Стан здоров'я пацієнтів задовільний. Симптоми захворювання відсутні. Як повідомляли Українські Новини, 26 травня в Збройних силах було зареєстровано 4 нових випадки захворювання, серед них - 1 летальний. Кількість нових заражених коронавірусом в Україні різко збільшилася за добу. 27 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусною інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 477 до 22 382, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 669 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків після одноденного спаду зросла на 48,9%, кількість нових летальних випадків - знизилося на 21,4%.