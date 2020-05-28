Как будут работать спортзалы и бассейны: Минздрав утвердил правила на время карантина

Министерство здравоохранения утвердило рекомендации относительно работы заведений физкультуры и спорта, которым разрешат работать с 1 июня, в период карантина.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №28 от 26 мая, передают Українськi Новини.

Документ разработан для спортивных (тренажерных) залов, фитнес-клубов, спортивных площадок.

Согласно документа, перед началом рабочего дня всем сотрудникам нужно будет пройти измерение температуры.

Работники, у которых температура оказалась выше 37,2 градуса или которые имеют признаки острого респираторного заболевания (ОРЗ), не допускаются к работе.

Также измерение температуры будет проводиться всем посетителям.

На входе в заведение нужно будет организовать место для обработки рук спиртосодержащим антисептиком, в зоне проведения занятий - разместить дополнительные антисептики в небольшой таре, бумажные полотенца и урны для их утилизации.

Разрешено одновременное пребывание клиентов с расчета не более 1 человека на 10 кв. м площади зала для индивидуальных занятий и 1 человека на 5 кв. м для групповых занятий (но не более 10 человек в группе).

Групповые занятия будут проводиться только по предварительной записи.

На период карантина запрещено использование многоразовых полотенец, размещение печатной продукции для клиентов, работа детских комнат, СПА-зон, фитнес-баров и куллеров с водой.

Также запрещены услуги массажа, одновременное использование многофункциональных тренажеров несколькими людьми, проведение групповых занятий для детей до 12 лет и групповых занятий для групп более 10 человек.

Функционирование бассейнов разрешено для индивидуального посещения, спортивных учебно-тренировочных занятий групп 2 года и старше.

На одной дорожке в 50-метровых бассейнах должно находиться не более 4 человек для индивидуальных занятий и не более 6 человек - для групповых; в 25-метровых бассейнах - не более 2 и 3 человек для индивидуальных и групповых занятий соответственно.

Нужно ограничить одновременное использование раздевалок и душевых кабин на уровне не более 50%, открывая для клиентов только каждый второй шкаф и душевую.

Тренажеры для кардио-занятий, предусматривающие длительный цикл использования одним клиентом, нужно будет расположить на расстоянии не менее 2,5 м один от другого.

Все сотрудники спортивных заведений должны будут использовать респираторы или маски и перчатки.

Администрация заведений должна обеспечить запас средств индивидуальной защиты для сотрудников минимум на 5 дней, дезинфекцию помещений и поверхностей каждые 2 часа, постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец, централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты, проветривание помещений каждые 2 часа.

Постановление вступает в действие 1 июня.

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